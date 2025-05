Pascal Pecoraro wird neuer Co-Trainer beim SV 08 Laufenburg

"Für mich war und ist neben der Fußball Kompetenz das allerwichtigste, dass ein Neuzugang, egal ob Trainer oder Spieler, menschlich beziehungsweise vom Charakter zu uns passt. Und das ist bei Peco zu einhundert Prozent der Fall", wird Hagmann zitiert. "Dazu ist er fußballverrückt und kennt viele Spieler bereits sehr gut. Wir hatten ihn schon einmal auf dem Zettel, aber ich war der Meinung, dass er ganz bestimmt beim SV Buch was machen wird nach seiner aktiven Karriere. Das war nun nicht der Fall und somit haben wir unser Glück einfach mal versucht, mit Erfolg", so Hagmann weiter.

Der SV 08 Laufenburg wird mit einem neuen Co-Trainer in die kommende Saison gehen. Die Nachfolge von Oliver Neff, der den Landesligisten nach dieser Spielzeit zur SG Weilheim-Gurtweil verlassen wird, tritt Pascal Pecoraro an. Der 36-Jährige sei der Wunschkandidat von Chefcoach Michael Hagmann gewesen, teilten die Nullachter mit. Pecoraro ist ein Urgestein des Bezirksligisten SV Buch, bei dem er auf dem Fußballplatz lange eine zentrale Rolle spielte. Beim FC Tiengen hat er darüber hinaus auch Landesliga-Erfahrung gesammelt. "Mit seinen Erfahrungen wird für das Umfeld unserer ersten Mannschaft eine wertvolle Bereicherung sein", heißt es seitens der Nullachter.

Während Pecoraro vor seinem Einstieg in Laufenburg steht, blickt Neff den letzten Wochen im Trainerstab des Landesligisten entgegen. Der 52-Jährige übernimmt zur neuen Runde den Cheftrainerposten bei der SG Weilheim-Gurtweil. Der A-Kreisligist nannte die Verpflichtung Neffs als "wegweisenden Baustein für die kommende Saison", mit der "die Weichen für die neue Saison gestellt sind. Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass Oli mit seiner immensen Erfahrung und Expertise als Trainer der perfekte Mann ist, die Entwicklung unserer noch jungen Mannschaft weiter voranzutreiben", teilte die SG mit. Neff war von 2019 bis 2022 bereits einmal beim FC RW Weilheim tätig - seinerzeit gemeinsam mit Hagmann.

Die SG kämpft als Tabellendritter der Kreisliga A Ost noch um den zweiten Platz, der in die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga führt. Bis Saisonende betreut weiterhin das Interimstrainerteam aus Lars Müller, Michael Emmerich und Gerd Gampp die Mannschaft. Das Trio war vor dem Rückrundenauftakt eingesprungen, nachdem der damalige Trainer Felix Müller sein Amt aus persönlichen Gründen und angesichts eines schrumpfenden Kades zur Verfügung gestellt hatte.

Norbert Schneider fungiert nicht mehr als Vorstand Sport beim SV 08 Laufenburg

Der SV 08 Laufenburg hat mit Pecoraro eine Lücke im Funktionsteam geschlossen, eine andere besteht seit dem 1. Mai. Norbert Schneider hatte den Verein zuvor informiert, ab diesem Zeitpunkt sein Amt des Vorstands Sport nicht mehr ausüben zu wollen. "Aufgrund des hohen Aufwandes, den dieses Amt erfordert, seinem entfernten Wohnort in der Schweiz und kurzfristig bevorstehenden beruflichen Herausforderungen, hat er sich zu diesem Schritt entschlossen", teilte der SV 08 seinerzeit mit.

"Die von uns gemeinsam angesetzten Ziele rund um sein Amt als Sportchef und in anderen Bereichen, hat Norbert Schneider allesamt erreicht. Auch die Gespräche mit Trainern, Betreuern und Spielern für die kommende Saison wurden von ihm noch zum Abschluss gebracht. Somit hat er auch hier vor Beginn der neuen Saison das gewünschte Ergebnis erzielt", so der Club über Schneiders Arbeit. Überdies sei unter der sportlichen Leitung um Schneider und Bilal Sevda auch der Neuaufbau der zweiten Mannschaft gelungen, hier seien die Erwartungen sogar übertroffen worden.

"Im Moment hinterlässt er eine große Lücke die es nun zu schließen gilt. Nach der Sommerpause werden aber Gespräche stattfinden, in welcher Form Norbert Schneider unseren Verein weiterhin unterstützen kann. Wir bedauern seinen Wunsch sich vom Amt zurückziehen zu wollen sehr. In Anbetracht seiner Leistungen während seiner Amtszeit respektieren wir diesen jedoch", so die Nullachter.