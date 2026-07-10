Pascal Müller rückt in den Bezirksliga-Kader von Viktoria GMHütte auf

Neu im Bezirksliga-Team von Viktoria Gmhütte - Pascal Müller – Foto: Fupa

18-jähriger Defensivspieler schafft den Sprung aus der eigenen Jugend in die erste Herrenmannschaft

Der 18-jährige Pascal Müller gehört ab der kommenden Saison zum Kader der Bezirksliga-Mannschaft der Viktoria GMHütte. Der Defensivspieler rückt aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Herrenmannschaft auf und setzt damit seinen sportlichen Entwicklungsweg im Verein fort.

Müller gilt als vielseitig einsetzbarer Abwehrspieler und kann mehrere Positionen im Defensivverbund übernehmen. Zu seinen Stärken zählen die Zweikampfführung, ein gutes Spielverständnis sowie ein zuverlässiges Defensivverhalten. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine Fähigkeit aus, nach Ballgewinnen das Umschaltspiel schnell einzuleiten und offensive Akzente zu setzen.