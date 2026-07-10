Pascal Müller rückt in den Bezirksliga-Kader von Viktoria GMHütte auf

18-jähriger Defensivspieler schafft den Sprung aus der eigenen Jugend in die erste Herrenmannschaft
Der 18-jährige Pascal Müller gehört ab der kommenden Saison zum Kader der Bezirksliga-Mannschaft der Viktoria GMHütte. Der Defensivspieler rückt aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Herrenmannschaft auf und setzt damit seinen sportlichen Entwicklungsweg im Verein fort.
Müller gilt als vielseitig einsetzbarer Abwehrspieler und kann mehrere Positionen im Defensivverbund übernehmen. Zu seinen Stärken zählen die Zweikampfführung, ein gutes Spielverständnis sowie ein zuverlässiges Defensivverhalten. Darüber hinaus zeichnet er sich durch seine Fähigkeit aus, nach Ballgewinnen das Umschaltspiel schnell einzuleiten und offensive Akzente zu setzen.
Bereits in der vergangenen Saison empfahl sich der Nachwuchsspieler mit konstanten Leistungen für den Herrenbereich. Mit der Aufnahme in den Kader der ersten Mannschaft erhält Müller nun die Möglichkeit, sich dauerhaft in der Bezirksliga zu etablieren.
Für Viktoria GMHütte ist die Beförderung des Eigengewächses zugleich ein weiteres Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Der Verein setzt darauf, dass Müller seine Entwicklung im Herrenbereich fortsetzt und sich auf Bezirksebene weiter etabliert.