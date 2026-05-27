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Allgemeines
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Pascal Lammerskitten bleibt wichtiger Bestandteil der Mannschaft
Der erfahrene Spieler überzeugt sportlich und menschlich – SC Lüstringen setzt weiter auf Stabilität und Kontinuität
Pascal Lammerskitten gehört weiterhin zu den prägenden Spielern des SC Lüstringen. Seit seinem Wechsel hat sich der erfahrene Akteur schnell in eine wichtige Rolle gespielt und sich innerhalb des Teams etabliert.
Der Verein hebt insbesondere die Erfahrung sowie die sportliche Qualität Lammerskittens hervor. Darüber hinaus gilt er auch neben dem Platz als wichtiger Faktor für die Mannschaft und sorgt intern für Stabilität.
Große Zufriedenheit herrscht darüber, dass sich der Spieler im Verein wohlfühlt und den gemeinsamen Weg mit dem Team fortsetzen möchte. Entsprechend blickt der Klub optimistisch auf die weitere Zusammenarbeit.