Pascal Ihrig wechselt an den Koppenbach! von Karsten Uhrig · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser

Der SV Zwingenberg treibt seine Kaderplanung für die kommende Runde weiter voran und kann mit Pascal Ihrig einen erfahrenen und spielstarken Mittelfeldakteur am Koppenbach begrüßen. Der 27-jährige Ihrig wechselt vom Landesligisten SV Neunkirchen zum SVZ und bringt reichlich Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit. In der Landesliga Odenwald absolvierte er in den vergangenen Jahren konstant viele Einsätze und überzeugte dabei nicht nur durch seine Spielintelligenz, sondern auch durch seine Torgefahr und Übersicht im Offensivspiel.

Insgesamt kann Ihrig auf eine beachtliche Bilanz von von über 300 Spielen zurückblicken – Zahlen, die seine Qualität und Konstanz unterstreichen. Ausgebildet wurde er unter anderem beim SV Neunkirchen sowie bei BW Schloßau und sammelte zudem Erfahrungen in der Verbandsliga Hessen Süd. Beim SV Zwingenberg soll Ihrig künftig eine zentrale Rolle einnehmen und das Spiel der Blau-Weißen mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball lenken. „Pascal ist ein absoluter Wunschspieler für uns. Er bringt genau die Qualität und Mentalität mit, die wir für unsere Weiterentwicklung in der Kreisklasse A brauchen“, zeigt sich die sportliche Leitung des SVZ erfreut über den Neuzugang.