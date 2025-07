Pascal Bieler komplettiert Co-Trainer-Team der SVE

Mit der Verpflichtung von Pascal Bieler ist das Co-Trainer-Team der SV Elversberg zur neuen Saison 2025/2026 komplett. Der 39-jährige Fußballlehrer bildet seit kurzem gemeinsam mit Patrick Henle und Mike Frantz das Assistenz-Trio um Cheftrainer Vincent Wagner. Bieler, der in seiner aktiven Zeit in der 1. und 2. Bundesliga gespielt hat, startete seine Laufbahn an der Seitenlinie 2016 Beim Wuppertaler SV, zunächst als Co-Trainer der U19, später als Trainer der ersten Mannschaft. Von 2020 bis 2022 war er als Co-Trainer bei Borussia Dortmund II im Einsatz, anschließend übernahm er das Traineramt beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger, das er bis März 2024 ausübte. In Elversberg hat Pascal Bieler einen Zweijahresvertrag bis 2027 unterzeichnet.