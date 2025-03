Pascal Bender setzt Projekt FVD fort

Wiesbaden. Kreisoberligist FV Delkenheim hat begonnen, früh die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen. Der aktuelle Tabellenzehnte hat mit seinem Spielertrainer Pascal Eric Bender um ein weiteres Jahr verlängert. So geht der 34-Jährige dann in seine fünfte Saison bei der „Macht vom Wickerbach“. Weiterhin bleibt Co-Trainer Simon Melles (37), der zur Rückrunde vom rheinhessischen Bezirksligisten TSV Zornheim gekommen war.

„Die Gemeinschaft im Verein, die ehrenamtlichen Helfer, die vielen Zuschauer“, zählt Bender fast in einem Atemzug Pluspunkte auf. Und vor allem: „Die Jungs machen Spaß“, führt er an. „Zum Sportplatz kann ich laufen“, empfindet Bender auch das als durchaus angenehm. Über seinen Co-Trainer Melles ist er voll des Lobes: „Simon macht gute Arbeit und sehr viel im Verein.“

Und Pascal Eric Bender fühlt sich auch in seiner Rolle als Spieler sehr wohl – und flachst: „Seitdem ich nicht mehr im Sturm spiele, sondern auf der Sechs, schieße ich nicht mehr so viele Tore.“ Stimmt eigentlich nicht ganz – bei immerhin aktuell fünf „Buden“: Beim jüngsten 6:2-Sieg gegen den SC Kohlheck gelang dem 1,96 Meter großen Linksfuß das zwischenzeitliche 6:1 (55. Spielminute).

So wäre die Brücke auch ideal geschlagen zur nächsten Partie an diesem Sonntag (15 Uhr). Da treten die Delkenheimer auf dem Spitzkippel beim Rangsechsten Spvgg. Sonnenberg an. Das Hinspiel verloren die Delkenheimer zwar mit 1:3 Toren. Aber auch da traf Bender – zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss (66.). „Wir peilen immer drei Punkte an“, lässt der spielende FVD-Coach vor dem Match wissen. Auch wenn in seinem Team dann fünf bis sechs Stammkräfte fehlen würden.

„90 bis 95 Prozent der Jungs haben bereits zugesagt“

„90 bis 95 Prozent der Jungs haben für die neue Saison bereits zugesagt“, freut er sich. Und der Ehrgeiz der Delkenheimer ist ungebrochen, wie Pascal Eric Bender versichert. „Das obere Saisondrittel mit Platz fünf halte ich weiter für möglich“, sagt der 34-Jährige angesichts der fünf Punkte, die es dafür in den restlichen neun Saisonpartien noch aufzuholen gilt. Es wäre eine Verbesserung um drei Plätze gegenüber der Vorsaison.

Weiter spielen: Freie Turnerschaft – FC Naurod (So., 13.30 Uhr), SC Kohlheck – FVgg. Kastel 06, FSV Schierstein 08 – TuS Nordenstadt, TSG Kastel 46 – FV Biebrich 02 II, SKG 23 Wiesbaden – SV Hajduk (alle So., 15 Uhr).