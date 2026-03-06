Pascal Bäker mit lupenreinem Hattrick: Lohbrügge marschiert weiter

Erst in der Schlussphase ließen die Hausherren aufhorchen, als Youness Ben Mustapha Sbou per Foulelfmeter für den Oststeinbeker SV traf (82.). Doch jede Hoffnung auf eine Aufholjagd erstickte Lohbrügge sofort: Kerem-Ali Caliskan stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her, ehe Owusu Kofii Manu in der 89. Minute den 5:1-Endstand besorgte.

Der Angreifer erwischte einen Traumstart und entschied die Partie praktisch im Alleingang. Zwischen der 11. und 17. Minute schnürte Bäker einen lupenreinen Hattrick: Erst traf er nach zur Führung, nur eine Minute später legte er direkt nach, ehe er seinen Blitz-Hattrick vollendete. Lohbrügge hatte das Spiel damit früh komplett unter Kontrolle.

Abschiedstournee von Nikolic bestens eingeläutet

Mit seinem frühen Dreierpack schraubte Bäker sein Konto bereits auf 16 Saisontore - und hat damit die Marke aus der vergangenen Saison (17 Treffer insgesamt) fast erreicht. Für Lohbrügge läuft es derzeit ohnehin rund: Nach dem 11:0 der Vorwoche prescht die Mannschaft in der Tabelle weiter nach vorne und rückt inzwischen in die Top sechs vor. Als Nikolic das Ende seiner Ära zum Sommer in Lohbrügge ankündigte, versprach er auch, dass sein VfL in der zweiten Saisonhälfte besser performen werde. Nach dem Auftakt lässt sich festhalten: Wort gehalten!

Für den Oststeinbeker SV bleibt die Lage dagegen unverändert: Mit 20 Punkten bewegt sich das Team weiterhin im unteren Mittelfeld der Liga, doch hat der Aufsteiger Immer noch ein solides Polster auf den Tabellenkeller. Damit das so bleibt, sollte das kommende Spiel gegen den direkten Rivalen SC Vier- und Marschlande allerdings positiv ausgehen.

