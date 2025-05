Partystimmung in Ittling, Aschenau, Vornbach und Rinchnach/Kirchdorf

900 Zuschauer in Kirchroth sahen eine klare Sache. Dem RSV Ittling, einst Bezirksligist, gelingt mit einem deutlichen 4:0 nach zwei Spielzeiten die Rückkehr in die Kreisklasse. Der Sieg geht selbst in seiner Deutlichkeit in Ordnung. Rattenberg, Vize der A-Klasse Viechtach, muss nach dem Erfolg gegen Neukirchen-Steinburg in Runde 1 einen neuen Anlauf starten in der untersten Spielklasse.