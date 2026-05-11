Partystimmung in Dortmund: Roj und Kirchhörde machen Aufstieg perfekt

Roj (in weiß) und Kirchhörde standen sich im April im Kreispokal-Halbfinale (6:1) gegenüber. Beide stehen nun als Meister ihrer Liga fest. – Foto: David Zimmer

Der gestrige Sonntag (10. Mai) brachte in Westfalens überkreislichen Ligen zwei vorzeitige Meister hervor: Mit dem FC Roj (Landesliga 3) und dem Kirchhörder SC (Bezirksliga 6) feierten zwei Teams aus dem Dortmunder Stadtgebiet den lang ersehnten Aufstieg in die Westfalen- bzw. Landesliga. Beide spielten in der abgelaufenen Saison bereits um den Aufstieg, mussten letztlich aber andere Mannschaften den Vortritt lassen.

Das Ergebnis in Kamen habe "sich so schnell rumgesprochen, dass wir am Ende einen Gang rausgenommen haben", erklärt Rojs Trainer Radke den "Ruhr Nachrichten" . Seine Mannschaft habe über die gesamte Saison eine "brutale Konstanz" an den Tag gelegt. "Wir haben auch Spiele, die knapp waren, gezogen. Wir haben die Liga komplett dominiert und sind verdient Meister. Mich freut es auch für die Leute im Verein, die in der letzten Saison diese Enttäuschung hinnehmen mussten. Ich bin mit dem klaren Ziel hier hergekommen, den Aufstieg zu holen – Misson erledigt."

Für den FC Roj wird der 10. Mai derweil in die Geschichte des im Jahr 2008 von kurdischen Einwanderern gegründeten Vereins eingehen, denn noch nie spielte der Nordstadt-Club höher als Landesliga, in die man vor zwei Jahren erstmals aufgestiegen war. Gegen den SV Brackel setzte es trotz zweimaliger Führung eine 3:4-Heimniederlage, doch am Ende konnte trotzdem noch gefeiert werden, da Verfolger VfL Kamen völlig überraschend gegen Kellerkind TuS Hannibal mit 0:2 unterlag. So brachen trotz der dritten Saisonniederlage nach Abpfiff alle Dämm, denn der Zwölf-Punkte-Vorsprung von Roj ist drei Spieltage vor Schluss nicht mehr einzuholen.

Ab Sommer beginnt für Roj um Meistertrainer Radke, der den Club mittelfristig in die Oberliga bringen will, dann erstmals das Abenteuer Westfalenliga. Bereits in der vergangenen Saison spielte man bis zum Schluss um den Aufstieg mit, musste aber in einem dramatischen Meister-Showdown am letzten Spieltag die DJK TuS Hordel (1:2) vorbeiziehen lassen, wodurch Roj von Platz 1 auf 3 abrutschte. Mit einjähriger Verspätung und deutlich weniger Dramatik steht Roj nun als erster Westfalenliga-Aufsteiger fest. Für die neue Spielzeit stehen mit Kerim Senderovic (FC Brünninghausen), Mhammed Jabri (KF Sharri), Abdellah Mohammed (SV Brackel) und Collins Agita (SV Sodingen) bislang vier Neuzugänge fest.

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18:0-Machtdemonstration macht Kirchhördes Aufstieg klar

Nahezu unaufhaltsam war in dieser Saison der Kirchhörder SC, insbesondere seine Offensive um Deutschlands treffsichersten Bezirksliga-Spieler, Jonas Telschow (65 Tore). Nach dem 18:0-Schützenfest beim Schlusslicht VfB Altena steht der KSC als Meister der Bezirksliga 6 und Landesliga-Aufsteiger fest und stellt mit 150 Saisontoren die beste Offensive ganz Westfalen (Ober- bis Bezirksliga).

Lange war Ararat Gevelsberg die einzige Mannschaft die Kirchhörde tabellarisch noch Paroli bieten konnte, doch dem Aufsteiger ging nach Jahreswechsel allmählich die Puste im Titelrennen aus, während der KSC weiterhin keine Gnade kannte. So auch an diesem Sonntag, als Ararat gegen den TuS Holzen-Sommerberg nur 3:3 spielte und so den vorzeitigen KSC-Titel nun auch rechnerisch ebnete.

"Wir wären lieber nächste Woche aufgestiegen", sagt Heiko Hofmann, der im Sommer von Mike Tyrala (BV Bad Sassendorf) abgelöst wird, den "Ruhr Nachrichten" mit Blick auf das Heimspiel gegen den FC Wetter und ergänzt: "Ein Riesenlob an die Truppe. Wir haben extrem gut gearbeitet, nur in der Hinrunde unglücklich ein paar Punkte liegenlassen. In der Winterpause haben wir die Jungs extrem eingeschworen."

Der Kirchhörder SC kehrt somit nach drei Jahren Abstinenz in die Landesliga zurück. Wie auch Roj schnupperte der KSC im letzten Jahr lange am Aufstieg, konnte den TuS Eichlinghofen letztlich aber nicht vom Thron stoßen und schloss als Tabellenzweiter ab. In der anschließenden Relegation der Vizemeister war schließlich im Viertelfinale gegen die VSV Wenden (1:2) Schluss.