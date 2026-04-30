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Partymonster und Gentlemen: Das ist Barbaros’ Meisterteam
Von Kabinen-DJs, Beziehungsratgebern und Fußballgöttern: SKC-Spieler Lee Weber und Ömer Er stellen die Meistermannschaft von Barbaros Mainz vor – mit Augenzwinkern
von Franziska Donauer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Anstoßen auf die Meisterschaft: Einige Spieler vom SKC Barbaros Mainz in geselliger Runde. – Foto: Pia Pfeifer
Mainz. Fünf Spiele vor dem Saisonende hat sich der SKC Barbaros Mainz den Titel in der Bezirksliga Rheinhessen gesichert. 22 Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen stehen auf dem Konto des souveränen Tabellenersten. Doch wer steckt hinter der Meistermannschaft? Angreifer Lee Weber und Verteidiger Ömer Er stellen das Team vor – und schließlich auch einander. Sie berichten vom „Opa“, einem potentiellen „Vogue-Modell“ und einem Mitspieler, der den Ball auch mit den „Kronjuwelen“ hält.