Partycrasher im Eichsfeld

So war am Ende die gesamte Wechselbank durch einen Teil der erfolgreichen A- Junioren der Blau- Weißen besetzt und ebenso standen zwei weitere in der Startelf. Mit einem Durchschnittsalter von 23,08 Jahren wollten die jungen Wilden sich nicht wie in der Hinrunde vom aktuellen Tabellenführer und potenziellen Meister der Verbandsliga schwindlig spielen lassen. BW-Trainer Jürgen Walther setzte dabei auf das spielerische Potential seiner Elf, die kompakt stehen und mit Nadelstichen die Heiligenstädter Abwehr beschäftigen sollte.

Vor einer Kulisse von mehr als 700 Zuschauern wollten die Gastgeber auf Meisterschaftskurs bleiben und ihren letzten Heimspieltag gebührend feiern. Am Ende erwiesen sich die Orlastädter als Partycrasher und vielleicht sogar als Zünglein an der Waage im Meisterschaftsduell von Fahner Höhe und Bad Heiligenstadt. In den ersten Minuten standen die Gäste kompakt und ließen sich nicht locken von den schnellen Spitzen der Gastgeber. Die Offensive der Hausherren blieben an diesem Tag erstaunlich harmlos. Nach sieben Minuten schickt Schnellhardt seinen Angreifer Vogt, der allein auf Torhüter Maximilian Paul zuläuft. Aber der Neustädter Keeper kann mit einer tollen Reaktion den Rückstand verhindern, dies blieb die einzigste Möglichkeit der Hauherren in der 1. Hälfte. Auf der Gegenseite ist es Bernhard Grimm, der an diesem Tag zur Höchstform auflief, der mit einem Diagonalpass auf einmal allein vor Stankovic auftaucht, aber noch mutlos reagiert und den Ball freistehend in die Arme des Torhüters schiebt (11.). Nach der Trinkpause spielten die Orlastädter munter auf. Robin Engler und Felix Künzel setzten sich gegen die Heiligenstädter Defensive durch und nach Preßschlägen kommt der Ball zu Bernhard Grimm, der Heiligenstädter Torhüter noch umkurvt und zur Führung einschieben kann (0:1, 35.). Felix Künzel überläuft seinen Gegenspieler, aber seine Mitspieler Robin Engler und Bernhard Grimm am 2. Pfosten erreicht die Flanke nicht (38.). Mit der knappen Führung der Gäste ging es dann in Kabinen.

Meisterlich war der Auftritt der Heiligenstädter wahrlich nicht und Besserung war dann auch in der zweiten Hälfte nicht zu erkennen. Jonas Wahl ist überrascht und und schiebt den Ball nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbei (52.). Mit der nächsten Möglichkeit sind erneut Robin Engler und Jonas Wahl die Protagonisten, die sich mit Doppelpässen auf der linken Seite durchspielen und der Pass quer zum Tor auf der Linie entlang läuft, wo am 2. Pfosten Künzel knapp verpasst (53.). Dann vermeintlich das zweite Tor. Erneut setzt Bernhard Grimm Robin Engler in Szene, sein Lupfer über den Torhüter Stankovic wollte Jonas Wahl sicher über die Linie begleiten, aber Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits, eine knappe Sache (56.). Im Gegenzug zeigen die Hausherren ein Lebenszeichen. Roth ist auf der rechten Seite durchgebrochen und zwingt Maximilian Paul zu einer Parade (57.). Erst verteidigt Kapitän Tobias Grau im Zusammenspiel mit Sandro Badermann, dann setzen Felix Künzel und Robin Engler Bernhard Grimm in Szene, der mit seinem Lupfer die 2:0-Führung markiert (0:2, 65.). Michalek ließ dann die Heiligenstädter wieder Hoffnung schöpfen, als er mit sattem Schuss den Anschlusstreffer markiert (1:2, 68.). Die Hausherren drückten die Blau- Weißen nun in die eigene Hälfte, aber konnten die Neustädter Defensive nicht überwinden. Immer wieder warfen sich Badermann, Grau, Schwee und Maxim Engler in die Angriffsbemühungen der Heiligenstädter. Kahlmayer verzieht aus aussichtsreicher, zentraler Position knapp über den Querbalken (78.) und praktisch im Gegenzug schickt Bernhard Grimm Felix Künzel, der noch 2 Abwehrspieler vernascht und flach ins linke untere Eck trifft (1:3, 80.). Damit schien den Hausherren der Zahn gezogen. In der Nachspielzeit zeigt dann Schiedsrichter Moszczynski noch auf den Punkt, nachdem der Rettungsversuch von Franz Wietasch, der zuerst den Ball und der dann vom Kopf ins Aus sprang, als pfeifwürdiges Foul. Vogt ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und betrieb mit dem Verwandeln des Strafstoßes nur noch Ergebniskosmetik (2:3, 90.+7).