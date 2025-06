Party startete im Krankenhaus: Gilching II schenkt Trainer zum Abschied den Klassenerhalt

TSV Gilching II schenkt Trainer Robert Brand zum Abschied den Kreisliga-Klassenerhalt. Die Party begann mit einem Krankenbesuch in Starnberg.

Einen perfekten Abschluss hat sich Robert Brand gewünscht – und er hat ihn bekommen. Vor rund 500 Zuschauern feierte die zweite Herrenmannschaft des TSV Gilching-Argelsried am Pfingstsonntag im letzten Spiel von Brands zehnjähriger Trainer-Amtszeit bei den Fußballern einen 3:1-Sieg beim FC Real Kreuth. Nach dem 2:2-Unentschieden im Relegationshinspiel bleibt Gilching II somit in der Kreisliga. „Genau so habe ich es mir gewünscht. Besser als mit einer erfolgreichen Relegation kannst du nicht aufhören“, schwärmte Brand.

Ich habe gesagt: Ihr wolltet letztes Jahr eine Relegation, jetzt habt ihr sie“

Brand wird den TSV Gilching nach zehn Jahren verlassen.

Die Gilchinger hatten sich schon im Vorfeld entschieden, die Saison-Verlängerung nicht als Last, sondern als Highlight zu sehen. Brand scherzte sogar am Sonntag noch vor dem Spiel darüber. „Ich habe gesagt: Ihr wolltet letztes Jahr eine Relegation, jetzt habt ihr sie“, erzählte das TSV-Urgestein.

Aufgefahren hatte Gilching wie schon im Hinspiel jeden, der die Mannschaft in irgendeiner Form unterstützen konnte. An Bord der zwei Mannschaftsbusse in Richtung Tegernsee waren 22 Spieler, darunter auch der erst am Freitag von einem sechswöchigen Kanada-Aufenthalt zurückgekehrte Oliver Henecka sowie die langzeitverletzten Eric Buckl (nach Schambeinentzündung) und Manuel Eichberg (nach Kreuzbandriss). Zudem coachte neben Spielertrainer Tobias Hänschke auf dem Rasen ein Dreiergespann an der Seitenlinie, bestehend aus Brand, Herren-I-Coach Christian Rodenwald und dessen Vor-Vor-Vorgänger bei der Ersten, Peter Schmidt.