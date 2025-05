Party beim SVW: Walpertskirchen steigt erstmals in die Bezirksliga auf

FuPa sucht die Meister Oberbayerns. Bilder und Videos gerne an:

6:0, 3:0, 7:0 – von einem Nervenspiel im Saison-Endspurt wollte der SV Walpertskirchen aber mal so gar nichts wissen. Stattdessen überrollte das Team von Josef Heilmeier seine Gegner regelrecht. „Als wir dann mal den ersten Platz hatten, da haben wir ihn auch nicht mehr hergegeben“, erzählte Heilmeier freudestrahlend. Der Lohn: Kreisliga-Meister und damit erstmals Bezirksliga-Aufsteiger! Schnitzel, Weißwurst-Frühstück füllten die Mägen aller Spieler, nachdem das Ziel erreicht wurde – an kühlen Hellen mangelte es sicherlich auch nicht.

Der Jubel ist groß, die Feier noch viel größer: Die SpVgg Attenkirchen ist Meister und zurück in der Kreisklasse. – Foto: Verein

Die SpVgg Attenkirchen ist Meister der A-Klasse Donau/Isar 6! Die Elf von Michael Huber gewann am vergangenen Wochenende beim SC Kirchdorf II souverän mit 3:1. Gemeinsam fuhr die Mannschaft danach zum VfR Haag und sah, wie der Zweitplatzierte Mauern patzte und nicht über ein 2:2-Remis kam. Dadurch stand der Meisterschaft und der großen Attenkirchener Feier nichts mehr im Wege. Nach sechs A-Klassen-Saisons spielt die SpVgg in der kommenden Spielzeit wieder in der Kreisklasse.

Meistermacher Thomas Breu und Moosen/Vils steigen in die Kreisliga auf