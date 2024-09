Partnerschaft mit dem Soccer Performance Center Krefeld

Der Gründer Johannes Dahms ist seit vielen Jahren im Junioren- und Seniorenfußball tätig. Er arbeitete unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg, als Cheftrainer in der Bezirksliga und zuletzt als Co-Trainer beim 1. FC Bocholt in der Regionalliga West. Diese Erfahrung gibt er nun an Spieler und ganze Mannschaften weiter. Der FC Toradler hat nun eine Partnerschaft abgeschlossen.



„Wir freuen uns, ein junges Startup als Partner für unseren jungen Verein gefunden zu haben. Nach dem einmaligen Probetraining war uns und den Spielern sofort klar, dass dies ein großer Vorteil sein kann, um noch fitter zu werden und auch Verletzungen vorzubeugen. Die Anzahl an bekannten Vereinen, die bereits dort Kunde sind, zeigt uns, dass dies der richtige Weg ist. Wir danken dem Soccer Performance Center bereits jetzt für das großzügige Entgegenkommen und hoffen, nun gegenseitig davon zu profitieren“, so der 1. Vorsitzende Manuel Klotz.



Die Adler werden im Schnitt zweimal im Monat die intensive Einheit besuchen.

In Kürze wird diesbezüglich auch Werbung auf dem Vereinsgelände angebracht.