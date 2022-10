Partnerschaft auf und neben dem Platz

Bei der zur Saison 2022/2023 neu gegründeten SG Mitterdorf – Neubäu ist man positiv gestimmt. Hat man sich doch während der Vorrunde im oberen Tabellendrittel festgebissen und liegt nur wenige Punkte hinter der Tabellenspitze. Das gerade sportlich alles so positiv läuft, war von vornherein nicht unbedingt zu erwarten –so galt es doch für Coach Günter Zistler erst einmal aus zwei Mannschaften eine Einheit zu formen. Das dies hervorragend gelang, ist in der Tabelle ersichtlich und hat längst im Landkreis die Runde gemacht.

Auch abseits des Platzes ist man in der noch jungen Spielgemeinschaft froh, dass es Partner gibt, auf die man sich in allen Lagen verlassen kann. So konnte in den letzten Tagen und Wochen gleich mehreren Sponsoren gedankt werden, welche die SG mit Trikots bzw. Shirts ausstatteten.

Je einen Trikotsatz für die erste Mannschaft wurde von der Firma Hofinger, dem in Oberkreith ansässigen Steinmetz, und der ebenfalls neu gegründeten Firma BaZi (Bauelemente, Zimmerei) zur Verfügung gestellt. Auch das „Vereinslokal“, das Gasthaus Hecht aus Mitterdorf, unterstützt die Spielgemeinschaft als Trikotsponsor der Reservemannschaft.

Um auch bei Anlässen und Feierlichkeiten die SG als eine Einheit zu unterstreichen, durften beide Mannschaften von der Firma Bau-, Land-, Forstmaschinen Schwarzfischer aus Walderbach Aufwärmshirts und Poloshirts entgegennehmen.