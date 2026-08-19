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Ligabericht
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Partie zwischen SSC Burg und TSF Heuchelheim abgebrochen
Teaser VL MITTE: +++ Das Kellerduell zwischen dem SSC Burg und den TSF Heuchelheim in der Fußball-Verbandsliga Mitte hat nach 55 Minuten ein Ende gefunden. Was genau passiert ist +++
Herborn-Burg . 55 Minuten waren in der Verbandsligapartie zwischen den Fußballern des SSC „Burg und den TSF Heuchelheim gespielt. Es stand 1:1 (1:1), ehe ein Gewitter und Dunkelheit einsetzten. Nach kurzer Unterbrechung sowie Wartezeit brach der Niedertiefenbacher Unparteiische Noah Bursky die Partie folgerichtig ab.