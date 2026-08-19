 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Partie zwischen SSC Burg und TSF Heuchelheim abgebrochen

Teaser VL MITTE: +++ Das Kellerduell zwischen dem SSC Burg und den TSF Heuchelheim in der Fußball-Verbandsliga Mitte hat nach 55 Minuten ein Ende gefunden. Was genau passiert ist +++

von Redaktion · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser
Das Unwetter ist im Anmarsch: In der Fußball-Verbandsliga Mitte endet die Partie zwischen dem SSC Burg und den TSF Heuchelheim nach 55 Minuten. © Ralf Feuring
Das Unwetter ist im Anmarsch: In der Fußball-Verbandsliga Mitte endet die Partie zwischen dem SSC Burg und den TSF Heuchelheim nach 55 Minuten. © Ralf Feuring

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Herborn-Burg . 55 Minuten waren in der Verbandsligapartie zwischen den Fußballern des SSC „Burg und den TSF Heuchelheim gespielt. Es stand 1:1 (1:1), ehe ein Gewitter und Dunkelheit einsetzten. Nach kurzer Unterbrechung sowie Wartezeit brach der Niedertiefenbacher Unparteiische Noah Bursky die Partie folgerichtig ab.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.