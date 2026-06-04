"Partie wird im Zeichen des Abschieds stehen"

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 treffen mit dem VfB Peine und dem BSC Acosta II zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonverläufe kaum unterschiedlicher hätten sein können. Während Peine im Tabellenkeller um einen versöhnlichen Abschluss kämpft, geht es für Acosta II vor allem darum, eine starke Spielzeit erfolgreich zu beenden.
Mit 28 Punkten aus 27 Spielen belegt der VfB Peine vor dem letzten Spieltag Rang 14 und befindet sich damit weiterhin im gefährdeten Bereich der Tabelle. Die Mannschaft zeigte zuletzt jedoch positive Ansätze und konnte mit dem 4:2-Erfolg gegen den SV Lauingen-Bornum ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen.
Gerade offensiv präsentierte sich Peine in dieser Partie deutlich effektiver als noch in weiten Teilen der Saison. Daran möchte die Mannschaft nun auch gegen einen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel anknüpfen.
Der BSC Acosta II geht als Tabellenfünfter in den letzten Spieltag. Mit 43 Punkten hat sich die Mannschaft im oberen Drittel etabliert und eine konstante Saison gespielt.
Zuletzt unterstrich Acosta seine gute Form mit einem deutlichen Erfolg gegen den SV Arminia Vechelde. Auch wenn tabellarisch keine größeren Veränderungen mehr möglich sind, wollen die Braunschweiger die Saison mit einem weiteren Erfolgserlebnis abschließen.
Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gewann Acosta II mit 2:0. Lange hielt Peine die Partie offen, ehe Pingel und Stucki in der Schlussviertelstunde die Entscheidung zugunsten der Gastgeber herbeiführten.
Das Ergebnis verdeutlicht, dass Acosta auch in engen Spielen über die nötige Qualität verfügt, um Chancen konsequent zu nutzen.
Für Acosta-Trainer Uwe Stucki steht die Partie nicht ausschließlich unter sportlichen Gesichtspunkten. „Die letzte Partie wird im Zeichen des Abschiedes für einige Spieler stehen, die uns aus beruflichen, privaten und sportlichen Gründen verlassen werden“, erklärt der Coach.
Trotzdem erwartet er einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft: „Ich erwarte ein interessantes Spiel, auch wenn es tabellarisch für uns um nichts mehr geht.“
Besonderes Augenmerk richtet Stucki auf einen seiner Offensivspieler: „Die große Frage wird sein, ob Paul Niebuhr seine Torjägerqualität wieder unter Beweis stellen kann.“
Die Tabellenkonstellation spricht auf den ersten Blick für die Gäste. Acosta II hat sich im oberen Tabellendrittel etabliert, während Peine eine schwierige Saison hinter sich hat.
Dennoch könnten die Rahmenbedingungen für ein ausgeglichenes Spiel sorgen. Für Peine bietet sich die Chance, den eigenen Anhängern zum Saisonabschluss noch einmal ein Erfolgserlebnis zu schenken. Acosta II wiederum möchte die Spielzeit mit einem positiven Ergebnis beenden und einigen scheidenden Spielern einen gelungenen Abschied ermöglichen.