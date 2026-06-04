"Partie wird im Zeichen des Abschieds stehen" Abstiegskandidat hofft auf einen erfolgreichen Abschluss – Gäste reisen als Spitzenteam zum letzten Spieltag an von red · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 treffen mit dem VfB Peine und dem BSC Acosta II zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonverläufe kaum unterschiedlicher hätten sein können. Während Peine im Tabellenkeller um einen versöhnlichen Abschluss kämpft, geht es für Acosta II vor allem darum, eine starke Spielzeit erfolgreich zu beenden.

Mit 28 Punkten aus 27 Spielen belegt der VfB Peine vor dem letzten Spieltag Rang 14 und befindet sich damit weiterhin im gefährdeten Bereich der Tabelle. Die Mannschaft zeigte zuletzt jedoch positive Ansätze und konnte mit dem 4:2-Erfolg gegen den SV Lauingen-Bornum ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen. Gerade offensiv präsentierte sich Peine in dieser Partie deutlich effektiver als noch in weiten Teilen der Saison. Daran möchte die Mannschaft nun auch gegen einen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel anknüpfen.

Acosta II spielt eine starke Saison Der BSC Acosta II geht als Tabellenfünfter in den letzten Spieltag. Mit 43 Punkten hat sich die Mannschaft im oberen Drittel etabliert und eine konstante Saison gespielt. Zuletzt unterstrich Acosta seine gute Form mit einem deutlichen Erfolg gegen den SV Arminia Vechelde. Auch wenn tabellarisch keine größeren Veränderungen mehr möglich sind, wollen die Braunschweiger die Saison mit einem weiteren Erfolgserlebnis abschließen.