Die Heimelf dominierte über weite Strecken das Spiel, konnte jedoch im letzten Drittel kaum echte Torgefahr erzeugen und erspielte sich nur wenig klare Chancen. In der 83. Minute gelang dennoch der verdiente 1:0 Führungstreffer durch Isabelle Gschwind, nach schönem Zuspiel von Salome Aschmer. Doch ein unnötiges Foul in der 88. Minute brachte die Gegnerinnen zurück ins Spiel, die den resultierenden Freistoß samt sehenswertem Kopfballtor zum Ausgleich nutzten. In der Folge verlor die Heimelf spürbar die Ordnung, die Abstände stimmten nicht mehr, insbesondere im Zentrum taten sich große Räume auf. Die Gäste nutzten dies konsequent aus und erzielten kurz vor Abpfiff den Treffer zum 1:2 Endstand. Eine bittere und vermeidbare Niederlage, nachdem die Partie in den Schlussminuten aus der Hand gegeben wurde.