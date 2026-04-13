Partie früh entschieden: Penzberg verliert gegen Planegg

1.FC Penzberg vs SV Planegg-Krailling – Foto: Tamara Rabuser (or)

Allmählich macht sich in Penzberg die Enttäuschung über eine schlussendlich verpatzte Saison breit. Natürlich darf ein Fußballspiel gegen einen besser platzierten Aufstiegsaspiranten in der Bezirksliga Süd verloren werden. Doch wirft zum zweiten Mal in Folge die Art und Weise Fragen auf, wie sich der FC Penzberg in einzelnen Phasen der Partie seinem Gegner unterwirft. Bereits in der Vorwoche sorgte das Team von Max Bauer bei seinen Fans für sorgenvolle Blicke ob der kolossal fahrigen Leistung im zweiten Spielabschnitt. Gegen den SV Planegg-Krailling zeigte sich eine ähnliche Problematik unmittelbar nach dem Anpfiff. Lassen die FC-Kicker die restlichen Partien der Saison nur noch so vor sich hinplätschern? „Es mag so aussehen“, räumt Coach Bauer ein. „Aber es spiegelt nicht das wider, was wir besprechen und uns vornehmen.“

Anfangsminuten in „Schockstarre“

Für ein Qualitäts-Ensemble wie den FC ist es fürwahr kein Ritterschlag, wenn der Endstand zugunsten der Gäste bereits nach 18 Spielminuten in Stein gemeißelt ist. Doch so stellte sich die Sache am Samstag dar. „Bis zum 0:3 waren wir in einer Schockstarre“, musste Bauer zugeben. Ein komplett verschlafener Start zeigte: Dem FC fehlte die Bereitschaft für diese Aufgabe. „Alles andere glaubt dir ja auch keiner.“ Für Bauer eine unangenehme Situation. Sechs Wochen, ehe er den Nonnenwald als Verantwortlicher verlässt, scheint auch seine Mannschaft von jeglicher Ambition verlassen.