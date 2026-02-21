Partie des SC Freiburg II wetterbedingt um drei Tage verlegt

Kein Ball rollt am Sonntag zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem SC Freiburg II. – Foto: Henry Schmit

Dauerregen hat in der Regionalliga Südwest zu Spielabsagen geführt. Betroffen ist auch der SC Freiburg II. Die Auswärtspartie bei der SG Sonnenhof Großaspach wurde auf kommenden Mittwoch verlegt.

Die Regionalliga Südwest teilte am Samstag mit, dass die für Sonntag, 22. Februar, angesetzte Begegnung zwischen SG Sonnenhof Großaspach und dem SC Freiburg II im Rahmen des 21. Spieltags witterungsbedingt abgesagt werden muss. Nach Begutachtung der Spielfläche in Aspach durch die zuständige Platzkommissionen wurde festgestellt, dass der Platz aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse nicht bespielbar ist. Ein Nachholtermin ist bereits gefunden: Die Partie wird am kommenden Mittwoch, 25. Februar, um 19 Uhr neu angesetzt.