Partie des KFC Uerdingen in Baumberg auch im zweiten Versuch abgesagt

Der KFC kann die Niederlage vom Sonntag am Mittwoch nicht vergessen machen. – Foto: Ralph Görtz

Am Mittwoch wollten die Sportfreunde Baumberg ihre Partie gegen den KFC Uerdingen vom 18. Spieltag in der Oberliga Niederrhein nachholen, die schon im ersten Versuch Anfang Februar wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war. Das ist leider auch im zweiten Anlauf nicht anders. Denn auch am Mittwoch um 19.30 Uhr kann nicht wie geplant gespielt werden, wie der Gastgeber auf seiner Homepage bekanntgibt.

Die Partie wäre zu einem Zeitpunkt gekommen, den beide Teams gut dazu hätten nutzen können, die Enttäuschungen vom Sonntag zu verarbeiten und gegen diese anzuspielen. Denn die Uerdinger unterlagen vor eigenem Publikum dem FC Büderich überraschend mit 0:1, und auch die Holzheimer machten es nicht besser, unterlagen mit der Holzheimer SG einem Mitbewerber im Abstiegskampf mit 2:4.

Beide Teams hätten einen Sprung machen können

Die Uerdinger hätten mit einem Sieg zumindest nach Punkten mit dem neuen Zweiten VfB 03 Hilden gleichziehen und den Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19 auf vier Zähler verkürzen können, die Baumberger hätten im Erfolgsfall fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16 gehabt. Einen Termin für den dritten Versuch gibt es noch nicht, wie sich die Gemengelage in der engen Tabelle der Oberliga bis dahin entwickelt hat, ist derzeit noch kaum absehbar. Im Hinspiel am 1. Spieltag hatten sich die Teams in der Grotenburg mit einem 1:1 getrennt.