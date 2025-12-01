Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kein Oberliga-Ball rollt am Samstag im Denzlinger Einbollenstadion: Die Partie gegen den VfR Aalen ist ins Frühjahr 2026 verlegt worden. – Foto: Daniel Thoma
Partie des FC Denzlingen gegen VfR Aalen erneut verschoben
Die Oberliga-Partie zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen wird ins Frühjahr verlegt, diesmal wegen Sicherheitsbedenken.
Für den Fußball-Oberligisten FC Denzlingen ist in diesem Kalenderjahr Schluss: Die Heimpartie gegen den VfR Aalen, die am kommenden Samstag nachgeholt werden sollte, ist wegen Sicherheitsbedenken auf den 14. Februar 2026 verschoben worden. Die Polizei befürchtete einen Zusammenstoß von Anhängern des VfR Aalen und des FC 08 Homburg, der am Samstag, 14 Uhr, zum Regionalligaspiel beim Bahlinger SC antritt.