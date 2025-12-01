 2025-11-28T07:03:18.113Z

Kein Oberliga-Ball rollt am Samstag im Denzlinger Einbollenstadion: Die Partie gegen den VfR Aalen ist ins Frühjahr 2026 verlegt worden.
Partie des FC Denzlingen gegen VfR Aalen erneut verschoben

Auch der zweite Anlauf kommt nicht zustande.

Die Oberliga-Partie zwischen dem FC Denzlingen und dem VfR Aalen wird ins Frühjahr verlegt, diesmal wegen Sicherheitsbedenken.

Für den Fußball-Oberligisten FC Denzlingen ist in diesem Kalenderjahr Schluss: Die Heimpartie gegen den VfR Aalen, die am kommenden Samstag nachgeholt werden sollte, ist wegen Sicherheitsbedenken auf den 14. Februar 2026 verschoben worden. Die Polizei befürchtete einen Zusammenstoß von Anhängern des VfR Aalen und des FC 08 Homburg, der am Samstag, 14 Uhr, zum Regionalligaspiel beim Bahlinger SC antritt.

Matthias Kaufhold (BZ)Autor