Partie des FC Denzlingen gegen VfR Aalen erneut verschoben

Für den Fußball-Oberligisten FC Denzlingen ist in diesem Kalenderjahr Schluss: Die Heimpartie gegen den VfR Aalen, die am kommenden Samstag nachgeholt werden sollte, ist wegen Sicherheitsbedenken auf den 14. Februar 2026 verschoben worden. Die Polizei befürchtete einen Zusammenstoß von Anhängern des VfR Aalen und des FC 08 Homburg, der am Samstag, 14 Uhr, zum Regionalligaspiel beim Bahlinger SC antritt.

