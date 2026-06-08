Partie abgebrochen, Strafanzeigen gestellt: Schlägerei bei Meisterschaftsspiel

Das Meisterschaftsspiel in Aldenhoven geriet außer Kontrolle, als sich Spieler beider Mannschaften plötzlich prügelten. – Foto: Uwe Anspach

Auf einem Sportplatz in Aldenhoven hat es am Sonntag bei einem Meisterschaftsspiel zwischen SV Siersdorf II und SV Rödingen-Höllen II eine massive Schlägerei mit mehreren Verletzten gegeben.

Auf einem Fußballplatz in Aldenhoven ist es am Sonntag bei einem Meisterschaftsspiel zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Spielern und Zuschauern gekommen. Nach Angaben der Polizei gerieten beim Spiel der zweiten Mannschaften von SV Siersdorf und SV Rödingen-Höllen mehrere Beteiligte aneinander.

Zunächst kam es laut Zeuginnen und Zeugen sowie den Beteiligten zu einem Foul an einem Spieler des SV Siersdorf. Direkt danach entwickelte sich eine Rangelei zwischen Spielern beider Mannschaften. Zwei Personen bekamen Tritte mit Stollenschuhen ins Gesicht und verletzten sich dadurch.

Zuschauerinnen und Zuschauer gingen dazwischen und versuchten, die Streithälse der beiden Teams zu trennen. Insgesamt wurden nach Polizeiangaben zwei Spieler des SV Rödingen-Höllen, drei Spieler des SV Siersdorf und zwei Zuschauer verletzt. Eine Person brachte der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die übrigen leicht verletzten Menschen wurden vor Ort ambulant versorgt und danach entlassen.

Die Polizei stellte Strafanzeigen gegen die Beteiligten der Schlägerei. Das Schiedsrichtergespann brach die Partie wegen der unsportlichen Auseinandersetzungen ab.

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