Parsdorf-Reserve beendet Plienings Erfolgsserie – Siegtorschütze auch Rotsünder „In den ersten Minuten haben wir einfach geschlafen“

„Nachdem wir das Spiel wieder besser im Griff hatten, sind wir die letzten Minuten der ersten Halbzeit wieder zu passiv in die Zweikämpfe gegangen“, fand Zerak. So nutzten die Parsdorfer ihre Chance in der 40. Minute und gingen erneut in Führung. Kurz vor der Halbzeit egalisierte Pliening abermals durch einen Distanzschuss von Florian Scheidweiler zum 2:2 (44.).

„Wir kommen oft stärker aus der Halbzeitpause zurück. Das habe ich auch bei diesem Spiel von der Mannschaft gefordert“, freute sich Zerak einerseits über die Umsetzung in der Plieninger Vorwärtsbewegung; die diversen ausgelassenen Torchancen wurden der Heimelf jedoch zum Verhängnis: Parsdorfs Arbnor Hoti erzielte den umjubelten 3:2-Siegtreffer für die Gäste (61.). Für Hoti nicht der letzte Eintrag in den Spielbericht, sah er für eine Beleidigung nach einem harten Zweikampf noch die Rote Karte (89.). „Wir sind mit dem Spiel zufrieden, aber natürlich sehr enttäuscht, dass wir nicht einen oder drei Punkte behalten konnten“, resümierte Zerak. (pso)

Pliening: Wilhelm, Fleischer, Nikels, Schindler, Scheidweiler, Te Heesen, König, Märkl, Zeidler, Röckelein, Zerak; Mattusch, Dobra, Schulz, Alqadi, Stieglbauer. Parsdorf II: Weißbach, Harner, Plowka, Kießling, Seubert, Klepsch, Hoti, Hrase, Schmid, Hermes, Baier; Babl, Hilger, Ufermann, Mayr, Rosenberger.