Die Serie hält: Der SV Schwarzhofen feierte gegen Ramspau den fünften Sieg in Folge. – Foto: Dominik Adlhoch

Parsberg verschenkt Sieg – Regenstauf 5:1 – Hainsacker holt Big Points Bezirksliga Süd, der Sonntag: Remis in Pielenhofen zu wenig für den BSC +++ Schwarzhofens Lauf geht weiter Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd BSC Regensb. SV Töging Hainsacker Breitenbrunn + 6 weitere

Blitz-Rückstand und ein verschossener Elfmeter des Gegners: Davon ließ sich der TB/ASV Regenstauf nicht unterkriegen am Bezirksliga-Sonntag. Die Blitzer drehten nach der Halbzeitpause auf und landeten gegen Breitenbrunn noch einen 5:1-Heimsieg. Deutlich machte es auch der SV Schwarzhofen. Die Götz-Elf ließ die angereisten Ramspauer mit 4:0 abblitzen und feierte den fünften Sieg in Serie. Bitter lief‘s für den TV Parsberg, der im Heimspiel gegen Prüfening Chancenwucher betrieb und nicht über ein 3:3-Unentschieden hinauskam. Ihren Negativtrend gestoppt hat indes die SpVgg Hainsacker. Sie holte beim 2:0 gegen das weiter kriselnde Töging ganz wichtige Punkte.



Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und es war trotz weniger Torchancen ein gutes Bezirksligaspiel. Für uns bitter, dass wir kurz vor Spielende eine sehr gute Chance nicht verwerten konnten. Allerdings geht das Unentschieden über die 90 Minuten völlig in Ordnung.“ Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und es war trotz weniger Torchancen ein gutes Bezirksligaspiel. Für uns bitter, dass wir kurz vor Spielende eine sehr gute Chance nicht verwerten konnten. Allerdings geht das Unentschieden über die 90 Minuten völlig in Ordnung.“ Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir machten schnell das 1:0, kassierten jedoch rasch den Ausgleich. Damit ging es in die Halbzeit. Positiv: Auf das zweite Gegentor antworteten wir postwendend im nächsten Angriff mit dem 2:2. Den Punkt nehmen wir mit – auch wenn er viel zu wenig in unserer Situation ist.“









Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Eine erwachsene Leistung meiner Mannschaft: Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Truppe und ließen in keiner Phase des Spiels Zweifel am Sieg aufkommen lassen. Durch zwei super vorgetragene Spielzüge haben wir verdient das 1:0 und 2:0 geschossen. Nach der Halbzeit hat der Gegner versucht Einfluss aufs Spiel zu nehmen, doch wir standen in der Defensive sehr gut und ließen so gut wie nichts zu. Bei einer besseren Chancenauswertung hätten wir das Spiel höher gewinnen können. Ich bin sehr zufrieden, wir haben den Heimnimbus gewahrt.“









Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Breitenbrunn war der erwartet unangenehme Gegner, der nach 30 Minuten völlig verdient in Führung lag. Wir hatten Glück, nicht höher in Rückstand geraten zu sein. Danach haben wir den Kampf angenommen und den wichtigen Ausgleich noch vor der Halbzeit gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal einen Gang höher geschaltet und endlich mal einige unser vielen Chancen genutzt. Letztendlich ein verdienter Heimsieg – ich bin stolz auf die Jungs, wie sie sich ins Spiel zurückgekämpft haben.“









Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Das war heute ein völlig verdienter Heimsieg. Unsere Elf war jederzeit konzentriert und Herr der Lage.“









Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Täglich grüßt das Murmeltier! Wir legten los wie die Feuerwehr, hatten Riesenchancen und gingen ziemlich schnell in Führung. Beim 1:1 spielten wir dem Gegner den Ball in die Füße, das 1:2 kassierten wir durch einen direkten Freistoß. Wie selbst waren nicht in der Lage, unsere Chancen zu verwerten. In der zweiten Halbzeit waren wir absolut am Drücker, glichen sofort aus und legten das 3:2 nach. Eine Minute später schliefen wir hinten wieder und verursachten einen Elfmeter, der im Nachschuss verwandelt wurde. Und wie so oft in dieser Saison, hatten wir dann in den letzten 20 Minuten gefühlt 15 Torchancen. Wir trafen Pfosten, Torwart, den eigenen Mitspieler, aber nicht das Tor. So muss man am Ende des Tages mit einem Unentschieden zufrieden sein.“