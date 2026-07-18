Parsberg vermiest Oberhinkofen die Bezirksliga-Premiere Bezirksliga Süd, der Samstag: Breitenbrunn und Raindorf gehen ohne Sieger auseinander von Florian Würthele · Gestern, 20:49 Uhr · 0 Leser

Drin isser: Der TV Parsberg rang Liga-Newcomer FC Oberhinkofen auf Kunstrasen nieder. – Foto: Felix Schmautz

Aller Anfang ist schwer: Der FC Oberhinkofen ging im ersten Bezirksligaspiel der Vereinsgeschichte leer aus. Die Mannen von Neutrainer Thomas Sommer mussten sich am heimischem Kunstrasen dem TV Parsberg mit 2:4 geschlagen geben. Keinen Sieger fand das zweite Samstagsspiel. Der SV Breitenbrunn und Ligawechsler FC Raindorf trennten sich 2:2-unentschieden.



Thomas Sommer (Trainer FC Oberhinkofen): „Ein gutes und intensives Bezirksligaspiel. Wir waren am Anfang nervös und haben durch eine Nervosität das 0:1 gekriegt. Fortan wurden wir etwas mutiger und haben mitgespielt. Aus einem individuellen Fehler resultierte das 0:2. Nach unserem Anschlusstreffer waren wir gut im Spiel und waren drauf und dran, sogar noch das 2:2 vor der Pause zu machen. Stattdessen kassierten wir quasi mit dem Pausenpfiff durch ein Eigentor nach einem Standard das 1:3. Das war natürlich psychologisch ganz schlecht. In der zweiten Halbzeit sind wir im letzten Drittel leider nie so richtig durchgekommen. Hintenraus beim Stand von 2:4 war es ein offenes Spiel. Wenn das 3:4 fällt, kann noch einiges passieren. Unterm Strich steht ein verdienter Sieg für Parsberg, weil sie ein Stück weit erwachsener und erfahrener waren in den richtigen Momenten. Dennoch bin ich nicht unzufrieden. Für viele der jungen Burschen war es das allererste Bezirksligaspiel gegen einen guten Gegner.“



Andreas Pollakowski (Trainer TV Parsberg): „Ein verdienter Sieg in Oberhinkofen. In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viel Spielkontrolle und gingen verdient mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit. Das Gegentor durch einen Standard wäre durchaus vermeidbar gewesen. In der zweiten Hälfte hätten wir früher das Spiel entscheiden müssen und haben den Gegner noch am Leben gelassen. Da müssen wir unsere Umschaltmomente besser ausnutzen. Alles in allem eine gute erste Partie. Die Rote Karte an Stark kurz vor Schluss war sehr unnötig und tut uns natürlich schon weh.“







Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „Wir haben heute ein gutes Heimspiel gezeigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile und ein Chancenübergewicht. Drei Punkte wären heute verdient gewesen!“



Markus Heumann (Pressewart FC Raindorf): „Ein sehr intensives und umkämpftes Match, vor allem in der zweiten Hälfte. Raindorf kann mit dem Punktgewinn sehr gut leben. Letztlich ein gerechtes Ergebnis.“



