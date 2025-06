Parsberg stellt neuen Cheftrainer vor

Buckow, 50-jähriger Realschullehrer aus Laaber, bringt Erfahrung von seinen Trainerstationen FC Jura, TSV Beratzhausen und SC Endorf mit. Mit Jura schaffte er den Aufstieg in die Bezirksliga. Dort gelang ihm zweimal der Klassenerhalt. Als Aktiver schnürte er seine Schuhe viele Jahre lang für den TV Parsberg in der Bezirksliga. Jetzt also die Rückkehr an die Hatzengrün.



„Er hat die Erfahrung in dieser Liga, kennt die Vereine, die Spieler und zum Großteil auch unsere Spieler“, sagt Sportlicher Leiter und Co-Abteilungsleiter David Treese. Überdies habe Buckow eine Parsberger Vergangenheit. „Er ist ja eigentlich ein Parsberger Urgestein. Sprich: Er kennt den Verein, die Strukturen, das Umfeld und die handelnden Personen. Er ist ein Menschenfänger und bringt auch fußballerische Erfahrung mit.“ Deshalb steht für Treese fest: „Zum jetzigen Zeitpunkt – mit der Dynamik und Dringlichkeit der letzten Tage –, ist das aus unserer Sicht das beste Match und Trainerprofil für uns.“



Zum Vorbereitungsstart hatte zunächst ein Trio kommissarisch die Mannschaft betreut. Bestehend aus Kapitän Matthias Pröbster, Reserve-Coach Patrick Meister und Tormann-Trainer Horst Gerhardinger. „Wir hatten keinen Plan B in der Schublade. Diese Lösung war genau richtig und die logische Konsequenz“, so Treese, der zufrieden auf die ersten Einheiten zurückblickt. Bis auf ein paar Urlauber war man so weit vollzählig.



Weber-Nachfolger Stephan Buckow arbeitet fürs Erste ohne Co-Trainer. David Treese hatte dieses Amt ja abgegeben. Er werde aber, wie er selbst sagt, in seiner Funktionärs-Rolle „weiterhin sehr nah an der Mannschaft dran bleiben und unterstützen, wenn ich gebraucht werde. Schließlich ist es mein Heimatverein.“ Mit Blick auf die nächsten Tage und Wochen hat Treese einen Wunsch: „Es waren für alle Beteiligten keine einfachen Tage. Sie waren mit Emotionen und Dankbarkeit verbunden. Wichtig ist, dass wir nach den Turbulenzen der letzten Tage wieder Stabilität in das Ganze reinbekommen.“ Man habe nach wie vor einen guten Spielerkader beisammen, den man punktuell mit neuen Spielern (Dominik Höllrigl, Yannick Bierschneider und Samuel Heinloth) bestückt habe. „Jetzt gilt es, in der Vorbereitung wieder das zu entfachen, was uns ausgezeichnet hat – Zusammenhalt in der Mannschaft, Ehrgeiz und Leidenschaft.“