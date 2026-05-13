Parsberg schnappt sich zwei Offensivtalente Luis Ruppert und Aurelius Günther kommen aus der Kreisliga und unterstreichen die Philosophie des TVP von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Luis Ruppert (Zweiter von links) ist einer aus dem Neuzugangs-Duo des TV Parsberg. Überzeugt von den Verpflichtungen ist Trainer Andreas Pollakowski (links). – Foto: Verein

Ex-Landesligist TV Parsberg stellt die Weichen für die Zukunft. Wie die Abteilungsleitung am Mittwoch bekanntgibt, verstärkt sich der Bezirksligist zur neuen Saison mit zwei hochveranlagten Neuzugängen. Mit Luis Ruppert (SV Lupburg) und Aurelius Günther (TV Hemau) wechseln zwei Akteure an die Hatzengrün, die trotz ihres jungen Alters bereits für Aufsehen gesorgt haben. Beide wagen zur neuen Saison den Sprung aus der Kreisliga in den Bezirksbereich.

Mit Luis Ruppert (22) gewinnt der Verein einen technisch versierten Offensivspieler, der zuletzt beim SV Lupburg seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat. In der zu Ende gegangenen Kreisliga-Saison erzielte er zwölf Tore und legte weitere neun vor. „Luis bringt eine enorme Dynamik, gutes Auge und hohe Spielintelligenz mit, die unserer Offensive mehr Variabilität und Gefährlichkeit verleihen wird“, freut sich Parsbergs Chefcoach Andreas Pollakowski.



Ebenfalls neu im Team ist Aurelius Günther. Der 18-jährige Offensivmann überzeugte in den Probetrainings. „Er ist ein technisch starker Spieler, der riesiges Potential mitbringt und für sein junges Alter schon sehr weit ist“, ist Pollakowski überzeugt. Günther kommt TV Hemau, für den er in dieser Saison sieben Kreisliga-Tore markierte. Ausgebildet wurde der Youngster unter anderem vom ASV Neumarkt, bei dem er in der U19-Bayernliga spielte.





Die Verpflichtung dieses Spielerduos unterstreicht die Philosophie des TV Parsberg, verstärkt auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen. „Die Fans des TV Parsberg dürfen sich jedenfalls auf frischen Wind und zwei neue Gesichter freuen, die der Offensive mehr Unberechenbarkeit verleihen werden“, heißt es in einer Vereinsmitteilung abschließend. Die Spielzeit 2025/26 in der Bezirksliga Süd beschließt der Tabellenvierte am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel beim FC Viehhausen. Anschließend geht es für die Pollakowski-Schützlinge in die wohlverdiente Sommerpause.