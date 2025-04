Parsberg schafft Sensation - BUL beendet Seebachs Mega-Serie

Überraschende Spielausgänge nahmen die drei Sonntagspartien der Landesliga Mitte. Nach zuvor elf sieglosen Partien am Stück hat der TV Parsberg ausgerechnet gegen Tabellenführer FC Sturm Hauzenberg die Trendwende geschafft. Die Weber-Elf feierte einen 2:1-Erfolg und hat nun das rettende Ufer wieder in Sichtweite, während der Primus im Frühjahr bislang überhaupt nicht in die Gänge kommt.



Nach sieben Siegen in Folge hat es den TSV Seebach wieder erwischt. Beim ASV Burglengenfeld setzte es für den amtierenden Vizemeister eine klare 0:3-Pleite. Einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasste der TB 03 Roding, der gegen Schlusslicht SpVgg GW Deggendorf erst in Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich kam.