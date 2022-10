Matthias Pröbster und Torschütze Nico Brandl (Nr. 21) bejubeln Parsbergs erstes von fünf Toren. – Foto: Christian Brüssel

Parsberg rockt die Liga – Neutraubling remisiert spät Bezirksliga Süd: Der TV Parsberg feiert einen klaren Erfolg, während die Partie in Ettmannsdorf Unentschieden endet.

Einen klaren Erfolg konnte der TV Parsberg am Samstag feiern, denn mit 5:1 setzte er sich beim SV Sulzbach durch. Keinen Sieger fand man in der Begegnung zwischen dem SC Ettmannsdorf II und dem TSV Neutraubling.

Ganz schön unter die Räder kam der SV Sulzbach gegen den Aufsteiger aus Parsberg. Mit einem Doppelschlag war es Nico Brandl (13., 20.), der die Gäste mit 2:0 in Führung brachte. Per Elfmeter konnte Sichert (37.) verkürzen und es wieder spannend machen. Im zweiten Abschnitt ging es aber dann nur noch in eine Richtung und das Debakel nahm für den SV seinen Lauf. In der 54. Minute konnte Schott auf 3:1 stellen, ehe Wynn (65., 66.) mit einem weiteren Doppelschlag endgültig das Debakel für die Hausherren perfekt machte.





Lange Zeit sah es nach einem weiteren Sieg des SC Ettmannsdorf II aus, denn durch den Treffer von Kasem (57.) führte er bis kurz vor Spielende mit 1:0. Doch in der Schlussphase riskierte Neutraubling alles und kam zu einigen Chancen. Der Ausgleich wollte dennoch lange Zeit nicht fallen. Erst in der 90. Minute wurden die Gäste für ihren Aufwand belohnt, als Albrecht mit einer der letzten Aktionen noch zum Ausgleich einnetzte. ____________________________________________________________________________________________



Die Spieltagsvorschau:





Nur drei Punkte liegen in der Tabelle zwischen beiden Teams. Da wird wohl auch die Tagesform mit entscheidend sein, wer am Ende des Tages als Sieger vom Feld gehen kann. Nach hinten hat der SV Sulzbach aktuell sieben Zähler Vorsprung, die Mannschaft aus Parsberg gar nur drei Zähler Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz.





Es ist für beide Seiten ein wegweisendes Spiel, denn sowohl die Hausherren, als auch die Gäste haben zwölf Punkte auf dem Konto. Während die Schwandorfer noch über dem Strich stehen, liegen die Gäste auf dem Relegationsplatz. So ist es für beide Seiten ein wichtiges Spiel.





Heute, 15:15 Uhr FC Thalmassing Thalmassing TSV Bad Abbach Bad Abbach

Zuletzt lief der Motor beim FC Thalmassing nicht mehr ganz rund, so ist man auf den dritten Rang abgerutscht. Diesmal soll im Heimspiel aber wieder ein Sieg her. Allerdings dürfte es ein schweres Spiel werden, denn der Ex-Landesligist aus Bad Abbach braucht dringend Punkte um sich in der Tabelle wieder weiter nach vorne zu orientieren.





Heute, 14:30 Uhr TB ASV Regenstauf Regenstauf FC Kosova Regensburg FC Kosova

Eine schwere Aufgabe wartet auf die Mannschaft aus Regenstauf, die sich im Tabellenmittelfeld eingefunden hat. Doch der Spitzenreiter Kosova Regensburg wird sicherlich nicht die Reise nach Regenstauf antreten, um dort Punkte liegen zu lassen.





Die Hausherren warten nach wie vor auf den ersten Dreier. Nur drei Unentschieden stehen bislang zu Buche. So wird es ganz schwer mit dem Klassenerhalt. Außer man beginnt am Wochenende gleich mit dem Start einer Serie.





Ungewohnt weit hinten steht die SpVgg Hainsacker aktuell in der Tabelle. Gegen den FC Rieden soll aber nun ein Dreier eingefahren werden, um den Vorsprung wieder zu vergrößern.





Es bleibt abzuwarten, wie der VfB das unfreiwillige spielfreie Wochenende von zuletzt verkraftet hat, denn gleich wenn man wieder in den Spielbetrieb einsteigt, wartet eine harte Aufgabe, wenn der Tabellenzweite zu Gast ist.





Heute, 15:15 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf FC Viehhausen Viehhausen

Nur einen Punkt Rückstand hat die SpVgg Ziegetsdorf auf das rettende Ufer, so heißt es einen Dreier einzufahren um weiter nach vorne zu rücken. Etwas entspannter kann hingegen die Mannschaft aus Viehhausen die Partie angehen.