Parsberg rasiert Viehhausen – Bach knackt Regenstauf

Pielenhofen traf gegen Breitenbrunn ein halbes Dutzend Mal und hievt sich aus dem Tabellenkeller. – Foto: Walter Keller

26 Tore in fünf Spielen. Am Sonntag geizte die Bezirksliga Süd wahrlich nicht mit Toren.

26 Tore in fünf Spielen. Am Sonntag geizte die Bezirksliga Süd wahrlich nicht mit Toren. Für den höchsten Sieg des Tages zeichnete der FC Pielenhofen-Adlersberg verantwortlich. Die Warlimont-Mannen schickten den SV Breitenbrunn mit einer 6:1-Packung auf die Heimreise. Neben Pielenhofen sackte auch die SpVgg Ramspau „Big Points“ gegen den Abstieg ein – per 3:0 gegen den FSV Prüfening. Sowohl Ramspau als auch Pielenhofen beenden die Hinrunde auf einem Nichtabstiegsplatz.



Und im oberen Tabellenbereich? Da feierte der TV Parsberg einen überraschend klaren 5:1-Heimsieg gegen den FC Viehhausen, womit sich der Absteiger auf Rang vier verbessert. Indes bezog der Tabellenzweite TB/ASV Regenstauf zu Hause eine bittere 2:3-Niederlage gegen einen sehr effektiven VfB Bach. Die Stimmen.



Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Wir waren von Beginn an sehr konzentriert und zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der Sieg war heute zu keiner Zeit gefährdet.“









Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Wir haben es versäumt, in der ersten Hälfte in Führung zu gehen. Bereits hier haben wir Bach das ein oder andere Mal zu gefährlichen Angriffen eingeladen. In der zweiten Halbzeit wurden die Fehler konsequent von Bach bestraft, die heute den Tick cleverer und effektiver waren. Deshalb Glückwunsch an den VfB zum Sieg.“



Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Wir sind überglücklich über die drei Punkte bei einer Top-Bezirksligamannschaft. In einem harten Spiel haben wir unsere Chancen eiskalt ausgenutzt. Regenstauf hatte zwar mehr vom Spiel, doch wir haben leidenschaftlich verteidigt.“









Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „In einem intensiven und erwartet schwierigen Spiel ist es richtig zur Sache gegangen. Von der ersten Sekunde weg hat man erkennen können, um was es geht. Wir sind durch einen Freistoß in Rückstand geraten, haben aber mit Willen im Gegenzug das 1:1 gemacht. Durch eine geniale direkte Ecke konnten wir kurz vor der Halbzeit das 2:1 nachlegen. In der zweiten Hälfte konnten wir in Überzahl das Spiel gestalten, haben mit dem 3:1 und 4:1 verdient noch zwei schöne Tore herausgespielt und absolut verdient gewonnen. Hut ab vor der Mannschaft, die ruhig geblieben ist und relativ abgezockt das Ding nachhause gebracht hat. Dieser Sieg tut uns richtig gut.“









Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Wir sind mal wieder mit 0:1 in Rückstand geraten, nach einer zu kurz abgewehrten Ecke. Ebenfalls nach einem Standard erzielten wir das 1:1 und legten relativ schnell zwei weitere Tore nach. Nach dem vierten Treffer haben wir ein wenig das Spielen eingestellt. Viehhausen ist nun aufgekommen, verschoss einen Elfmeter und hatte weitere gute Chancen. Schlussendlich haben wir weniger Fehler gemacht als der Gegner und deshalb verdient gewonnen.“





