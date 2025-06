Parsberg präsentiert drei Neue – Kader bleibt zusammen

Auf der Saisonabschlussfeier, die sich auf die Relegations-Niederlage gegen den FC Tegernheim anschloss, gab Weber die neuen Namen bekannt. Vom mittelfränkischen Bezirksligisten TSV Greding hat sich der erfahrene Torhüter Dominik Höllrigl (32) den TV-Fußballern angeschlossen. Flügelspieler Yannik Bierschneider (23) kommt aus der Kreisliga vom TSV Berching. Und aus der Bayernliga-U19 des ASV Neumarkt stößt Nachwuchstalent Samuel Heinloth (19) zur Mannschaft.



„Nach den Abgängen von Jonas Staudigl und Lukas Eichenseer auf der Torwartposition war uns wichtig, einen erfahrenen Spieler für uns zu gewinnen. Dominik ist das zweifelsohne. Er ist Anfang 30, hat viele Spieler in der Bezirks- und Kreisliga bestritten und wurde in der Jugend höherklassig ausgebildet. Auch weil er der Bruder unseres Spielers Flo Höllrigl ist, war es uns ganz wichtig, dass er sich uns anschließt. Er wird sich mit Tim Eichenseher messen und die Trainingsqualität verbessern“, so Trainer Weber über die Personalie Dominik Höllrigl.



Auch Samuel Heinloth hat eine familiäre Bindung zur Parsberger Mannschaft, spielen seine Brüder Fabian und Felix doch bereits für den TV. „Er war ein absoluter Wunschspieler von uns. Wir kennen die Heinloth-Brüder und die Familie, wissen was wir kriegen. Samuel ist schneller und torgefährlicher Spieler, der in der Neumarkter Jugend in dieser Saison viele verschiedene Positionen bekleidet hat und über Jahre gut und umfangreich ausgebildet wurde. Der Plan ist, dass er sich für höhere Aufgaben empfiehlt“, so Weber. Vorgemacht haben es Alexander Guth und Michael Riepl. Sie gingen ebenfalls den Weg von der U19 des ASV Neumarkt zum TV Parsberg. „An ihnen sieht man, dass man mit Fleiß plötzlich ein wichtiger Faktor in der Landesliga-Mannschaft sein kann.“



Der dritte Neuzugang im Bunde, Yannick Bierschneider, wagt den Sprung von der Kreis- in die Bezirksliga. „Yannick ist uns bei einem Winter im Testspiel positiv aufgefallen. Ein sehr schneller, starker Rechtsfuß mit einem extremen Drang nach vorne. Er hat uns im Probetraining in mehreren Einheiten überzeugt, ist für uns ein Invest in die Zukunft. Auch weil uns auf seiner Position Isa Kagirov verlässt. Eine gute Verstärkung – auch menschlich“, skizziert sein künftiger Trainer, der nun fünf Spieler aus dem „Berchinger Eck“ im Kader hat.



Im Gegenzug verlassen nur zwei Spieler aus dem Bestandskader den TV Parsberg. Das ist durchaus bemerkenswert nach einem Abstieg. Isa Kagirov hatte in dieser Saison immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen, geht nun einen Schritt zurück und wechselt zum Ex-Verein TSV Brunn in die Kreisklasse. Zum Zweiten schließt sich Ersatzkeeper Jonas Staudigl der DJK Daßwang an.



„Wir sind froh, dass der Kader beisammen bleibt. Stand heute haben wir 20 Feldspieler und zwei Keeper“, berichtet Stefan Weber. Noch offen ist man für potenzielle Verstärkungen auf der Torhüterposition sowie im Offensivbereich. In jedem Fall sieht Weber sein Team gut aufgestellt für die neue Saison in der Bezirksliga Süd. „Ich traue dem Kader eine gute Bezirksliga-Saison zu. Wir werden sicherlich nicht unterschätzt werden und nicht auf Gegner treffen, die sich freiwillig unserem Fußball ergeben. Wir wollen eine gute Rolle spielen und werden intern die Ziele setzen. Für einen direkten Wiederaufstieg muss viel passen“, blickt der 49-Jährige voraus.