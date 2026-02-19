Parsberg: Neu-Coach Pollakowski nimmt seine Arbeit auf

Von links: Sportlicher Leiter David Tresse, der neue Trainer Andreas Pollakowski sowie Rüdiger Bauer und Peter Fritz aus der Abteilungsleitung. – Foto: TV Parsberg

Mit Pollakowski hat der Viertplatzierte der Bezirksliga Süd einen Trainer verpflichten können, der im Verein als absolute Wunschlösung angesehen werden kann. „Der als strukturiert und mit klarem Plan arbeitende Trainer hat bei den Gesprächen mit der Abteilungsleitung extrem überzeugt. Die Chemie zwischen Verein und Trainer hat ab dem ersten Gespräch gepasst. Der im Gemeindebereich Laaber wohnhafte B-Lizenz Inhaber wurde von mehreren Vereinen umworben und wir sind glücklich, ihn für uns gewonnen zu haben“, beschreibt Abteilungsleiter Peter Fritz.



Der 37-jährige „Polla“ bringe nicht nur reichlich Erfahrung von der Seitenlinie mit, sondern auch aus seiner aktiven Zeit auf dem Platz. Viele Jahre war er als Fußballer in der Landes- und Bezirksoberliga aktiv und kennt damit sowohl die sportlichen Anforderungen als auch die Dynamik innerhalb einer Mannschaft. Als Trainer war er beim SV Burgweinting, dem SV Sulzbach und dem TSV Langquaid erfolgreich. Neben seiner fußballerischen Expertise wird vor allem seine ruhige und sachliche Art als großer Gewinn für das Parsberger Team gesehen. Sportlicher Leiter David Treese zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung: „Die Verpflichtung von Andreas Pollakowski war kein Schnellschuss, sondern eine sehr bewusste Wahl. Unsere Gespräche waren von Anfang an offen und positiv, und man hat sofort gemerkt, dass die Chemie stimmt.“



