Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Parsberg: Neu-Coach Pollakowski nimmt seine Arbeit auf
Der Bezirksliga-Vierte kann eine Wunschlösung als Buckow-Nachfolge präsentieren
von Florian Würthele · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser
Von links: Sportlicher Leiter David Tresse, der neue Trainer Andreas Pollakowski sowie Rüdiger Bauer und Peter Fritz aus der Abteilungsleitung. – Foto: TV Parsberg
Dieser Tage geht es Schlag auf Schlag beim Bezirksligisten TV Parsberg. Zu Wochenbeginn wurde der bisherige Trainer Stephan Buckow verabschiedet, tags darauf nahm dessen Nachfolger Andreas Pollakowski bereits seine Arbeit auf und leitete die erste Einheit in der Turnhalle der Mittelschule Parsberg. Am heutigen Donnerstag macht sich der Tross auf nach Italien ins Trainingslager.
Mit Pollakowski hat der Viertplatzierte der Bezirksliga Süd einen Trainer verpflichten können, der im Verein als absolute Wunschlösung angesehen werden kann. „Der als strukturiert und mit klarem Plan arbeitende Trainer hat bei den Gesprächen mit der Abteilungsleitung extrem überzeugt. Die Chemie zwischen Verein und Trainer hat ab dem ersten Gespräch gepasst. Der im Gemeindebereich Laaber wohnhafte B-Lizenz Inhaber wurde von mehreren Vereinen umworben und wir sind glücklich, ihn für uns gewonnen zu haben“, beschreibt Abteilungsleiter Peter Fritz.
Der 37-jährige „Polla“ bringe nicht nur reichlich Erfahrung von der Seitenlinie mit, sondern auch aus seiner aktiven Zeit auf dem Platz. Viele Jahre war er als Fußballer in der Landes- und Bezirksoberliga aktiv und kennt damit sowohl die sportlichen Anforderungen als auch die Dynamik innerhalb einer Mannschaft. Als Trainer war er beim SV Burgweinting, dem SV Sulzbach und dem TSV Langquaid erfolgreich. Neben seiner fußballerischen Expertise wird vor allem seine ruhige und sachliche Art als großer Gewinn für das Parsberger Team gesehen. Sportlicher Leiter David Treese zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung: „Die Verpflichtung von Andreas Pollakowski war kein Schnellschuss, sondern eine sehr bewusste Wahl. Unsere Gespräche waren von Anfang an offen und positiv, und man hat sofort gemerkt, dass die Chemie stimmt.“
Neu-Coach Andreas Pollakowski bedankt sich bei Peter Fritz und Rüdiger Bauer aus der Abteilungsleitung sowie beim sportlichen Leiter David Treese. „Sie haben sich in den vergangenen Wochen sehr intensiv um mich bemüht. Die Gespräche waren von Anfang an sehr wertschätzend, offen und von einer klaren sportlichen Vorstellung geprägt – man hat sofort gesehen, dass hier sehr engagierte Leute im absoluten Interesse des Vereins und der Mannschaft extrem viel leisten. Über die Jahre, die ich mittlerweile als Trainer arbeite, habe ich die Erfahrung gemacht, dass so ein Setting nicht selbstverständlich ist und ein Fundament für nachhaltigen Erfolg darstellt. Trotz einiger interessanter Gespräche mit anderen Vereinen bin ich überzeugt, in Parsberg den für mich passenden Rahmen gefunden zu haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Vereinsführung und der Mannschaft. Das Team mach auf mich einen ehrgeizigen und zugleich harmonischen Eindruck, was eine sehr gute Basis für unsere gemeinsame Arbeit sein wird. Das Trainingslager bietet uns die Möglichkeit, uns intensiv kennenzulernen und gleichzeitig erste taktische Schwerpunkte zu erarbeiten. In Italien wollen wir gemeinsam die Grundlage für eine kontinuierliche Entwicklung unseres Spiels und der Mannschaft legen. Ich freue mich drauf!“, führt Pollakowski aus.
Mit frischem Schwung, klaren Rollen und viel Erfahrung startet das neuformierte Trainerteam – als neuer Co-Trainer wurde Michael Albrecht (27) geholt – nun in die restliche Runde – mit dem Ziel, sportlich erfolgreich zu sein und gleichzeitig den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter zu stärken.