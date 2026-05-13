Parsberg klärt Trainerfrage für die Zweite: Vogl folgt auf Meister Der neue Coach der TV-Reserve war zuletzt beim TSV Hohenfels tätig +++ Kneifel bleibt spielender Co-Trainer von Florian Würthele · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Heinz Vogl (Zweiter von links) als Chefcoach und Fabian Kneifel (Mitte) als spielender Co-Trainer bilden das künftige Trainergespann des TV Parsberg II. – Foto: Verein

Der TV Parsberg hat den vakanten Cheftrainer-Posten bei der zweiten Mannschaft besetzt. Wie der Bezirksliga-Klub über die sozialen Medien mitteilt, wird Heinz Vogl neuer Trainer der Parsberger Zweitvertretung in der A-Klasse. Der 52-Jährige coachte zuletzt den TSV Hohenfels in der Kreisklasse und tritt an der Hatzengrün die Nachfolge von Patrick Meister an. Diesen zieht es bekanntlich zum SV Lupburg.

Mit Heinz Vogl konnte der TVP einen erfahrenen Fachmann als neuen Cheftrainer für die „Zweite“ verpflichten. Er wird das Team ab der Saisonvorbereitung im Juni 2026 gemeinsam mit dem bisheriger spielenden Co-Trainer Fabian Kneifel (32) leiten. Nach vertrauensvollen Gesprächen steht die Vereinbarung bereits seit einigen Wochen. Bis vergangen September trainierte Vogl den TSV Hohenfels, den er 2023 als A-Klassen-Meister in die Kreisklasse führte. Zuvor war er jahrelang bei der JFG Schwarze Laber für verschiedene Jugendmannschaften zuständig.



„Wir sind absolut überzeugt, mit Heinz den richtigen Mann für unsere sportlichen Ziele gefunden zu haben“, so Parsbergs Abteilungsleiter Peter Fritz. „Er bringt nicht nur die nötige Fachkompetenz mit, sondern passt auch menschlich hervorragend in unser Vereinsgefüge. Er kennt die Strukturen im Amateurfußball und weiß, wie man junge Spieler integriert, da er eine langjährige Trainererfahrung im Jugend- und Erwachsenenbereich mitbringt.“ Der neue Trainer blickt der Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Mein Ziel ist es, die Mannschaft spielerisch weiterzuentwickeln und den Teamgeist zu stärken. Ich möchte einen attraktiven Fußball spielen lassen, mit dem sich die Zuschauer hier identifizieren können“, erklärt Vogl.





Besonderes Augenmerk soll in der kommenden Spielzeit auf die Verzahnung zwischen der Jugend und dem Seniorenbereich gelegt werden. Heinz Vogl gilt als Förderer junger Talente, was ein entscheidendes Kriterium bei der Suche nach einem neuen Coach war. Ebenso gilt es, gemeinsam mit dem Trainerteam der Bezirksliga-Truppe eine Einheit für die Fußballer des TV Parsberg zu formen. Der offizielle Trainingsauftakt für die neue Saison ist für den 19. Juni 2026 gemeinsam mit der „Ersten“ geplant. Bis dahin wird der neue Übungsleiter gemeinsam mit der Abteilungsleitung die Kaderplanung finalisieren. Es konnten bereits drei Neuzugänge fürs A-Klassen-Team verpflichtet werden, welche der Verein zeitnah vorstellen möchte.