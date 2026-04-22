Parsberg holt ehemalige U19-Bayernligaspieler Lukas Federhofer und Tim Segerer wechseln an die Hatzengrün +++ Bestandskader bleibt nahezu komplett beisammen von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Lukas Federhofer (Dritter von links) und Tim Segerer (Mitte) haben sich dem TV Parsberg angeschlossen. – Foto: TV Parsberg

Natürlich laufen auch beim TV Parsberg die Planungen für die neue Saison längst auf Hochtouren. In puncto Kader-Zusammenstellung setzt der aktuelle Tabellenvierte der Bezirksliga Süd auf Kontinuität. Wie der Verein informiert, haben bis auf zwei Ausnahmen sämtliche Spieler aus dem Bestandskader ihren Verbleib zugesagt. Mit dem Mitte Februar installierten Cheftrainer Andreas Pollakowski wurde ohnehin eine Zusammenarbeit über diese Saison hinaus vereinbart. Zusätzlich konnte der TVP zwei junge Spielertalente aus der Region neu für sich gewinnen.

Lukas Federhofer, ein sehr gut ausgebildeter Spieler, wechselt von der benachbarten SpVgg Willenhofen nach Parsberg. Der junge Mittelfeldmann wurde unter anderem im Nachwuchsbereich des ASV Neumarkt ausgebildet und hat nun das erste volle Herrenjahr bei seinem Heimatverein in der Kreisklasse verbracht. Tim Segerer ist mit seinen erst 19 Jahren ebenfalls ein junges Talent. Er war seit seinem Ausscheiden aus dem Juniorenbereich Teil des Kreisklassen-Kaders der DJK-SV Lengenfeld. Die Jugendzeit hat er ebenso beim ASV Neumarkt verbracht. Beide Youngsters kamen bei den „Adlern“ in der U19-Bayernliga zum Einsatz.



„Beide Spieler bringen eine sehr gute Dynamik und Beweglichkeit mit und haben im Probetraining voll überzeugt“, erklärt Parsbergs Andreas Pollakowski. Für beide ist der Wechsel nach Parsberg der „richtige Schritt“, um sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Federhofer und Segerer kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit beim ASV Neumarkt und treffen mit Samuel Heinloth einen weiteren Weggefährten aus der Jugendzeit.





Weitere Neuzugänge für die Saison 2026/27 seien nicht ausgeschlossen, teilen die Verantwortlichen in einer Vereinsmeldung mit und verraten: „Wir befinden uns aktuell noch in Gesprächen mit zwei jungen, talentierten Spielern aus der Region, die die Mannschaft sowohl qualitativ als auch charakterlich absolut bereichern würden. Wir hoffen, dass die beiden den Sprung in unsere Mannschaft wagen.“ Zusätzlich werden Spieler aus der A-Jugend in den erweiterten Bezirksliga-Kader stoßen. „Wir werden punktuell hoffnungsvolle Talente aus der zukünftigen A-Jugend einbauen.“

