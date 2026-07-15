Parookaville sorgt für erste Voba-Cup-Absage

Die SG Kessel/Ho.-Ha. hat für Mittwoch keine Mannschaft zusammenbekommen. – Foto: Sylwia Kopeć

Jetzt ist es also doch passiert. Die 29. Auflage des Vorbereitungsturniers um den Voba-Cup schien absolut reibungslos über die Bühne zu gehen. Doch am Mittwoch musste Turnierleiter Gilbert Wehmen, der den Wettbewerb für den Fußballkreis Kleve/Geldern organisiert, erstmals zur Tat schreiten. Das hat in erster Linie mit Parookaville zu tun.

Jahr für Jahr gehen die Verantwortlichen dem Festival in Weeze konsequent aus dem Weg und setzen für das jeweilige Wochenende im Zeichen der elektronischen Tanzmusik erst gar keine Spiele an. Doch diesmal hat das nicht ganz funktioniert. Denn einige Feierbiester der SG Kessel/Ho-Ha, die unlängst nach dem Titelgewinn in der Gruppe 1 der Kreisliga B eine unvergessliche Planwagenfahrt zum letzten Meisterschaftsspiel bei Germania Wemb unternommen hatten, haben ihre Zelte auf dem Festivalgelände bereits am Mittwoch aufgeschlagen.

SG Kessel/Ho-Ha hat keine Chance mehr aufs Viertelfinale

Trainer Thomas von Kuczowski hatte deshalb gar keine andere Wahl, als das für Mittwoch, 20 Uhr, angesetzte Heimspiel gegen den Bezirksliga-Aufsteiger FC Aldekerk abzusagen – an eine komplette Mannschaft war ganz einfach nicht zu denken. Das hat folgende Konsequenzen. Gilbert Wehmen wertet die Partie mit 2:0 für den FC Aldekerk. Für die SG Kessel/Ho-Ha, die am kommenden Mittwoch, 22. Juli, die Vorrunde mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen beendet, ist danach Schluss.