Parkderby! Wer krönt seinen Saisonstart

Für die Gastgeber aus dem Prinzenpark ist die Partie weit mehr als nur ein gewöhnliches Ligaspiel. „Dieses Heimderby ist für viele unserer Spieler das Spiel der Saison – gerade für die Neuzugänge. Die Euphorie kommt von ganz allein, da muss man gar nichts künstlich pushen“, betont BSC-Trainer Joshua Sievert. Nach einer guten Trainingswoche kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen und auch von der Bank aus im Laufe der Partie reagieren. „Es geht darum, den Derbycharakter anzunehmen und gleichzeitig das Spiel wie jedes andere Landesligaspiel zu sehen. Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, der als Favorit ins Spiel geht, aber wir können auf alles reagieren.“ Doch auch auf der Gegenseite sieht die Kadersituation blendend aus, sodass die Gäste ebenfalls aus dem Vollen schöpfen können.

Auch bei den Freien Turnern ist die Vorfreude riesig. „Nach dem Auftakt gleich so ein Derby zu haben, ist natürlich besonders schön. Wir sehen es als Highlight, auf das wir uns sehr freuen“, sagt Trainer Julian Runzer. Er erwartet ein „hitziges, sehr umkämpftes Spiel“ – kein Wunder, schließlich treffen zwei Mannschaften mit Rückenwind aufeinander, nachdem man im Pokal und in der Liga gewann. Die hohe Anzahl an erwarteten Zuschauern darf sich also freuen.

Beide Teams setzen auf ihre physische Stärke, taktische Disziplin und die Fähigkeit, im Spielverlauf flexibel zu reagieren. Sievert sieht dabei auch die Trainerduelle als spannenden Faktor: „Gian Luca Renner und ich kennen uns sehr gut, das macht es zusätzlich interessant.“

Das Ziel für Sievert ist, wie bei allen anderen Landesliga-Spielen, klar: "Für uns geht es natürlich zum einen darum, uns einfach weiterzuentwickeln. Und da kommt zum Derby natürlich wie gerufen."

In der vergangenen Saison ging die Vorherrschaft an Acosta, nachdem man das Hinspiel Unentschieden spielte und im Mai das Heimspiel knapp gewann. Anpfiff zum Derby ist dann am heutigen Freitag um 19.00 Uhr – und die Fans dürfen sich auf ein intensives, temporeiches Spiel mit großer Stimmung freuen. Die Frage ist nur: Wer holt sich diesmal die Vorherrschaft im Park?