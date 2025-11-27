Parkderby am Samstag! "Heißes Spiel" wird erwartet

Gleichzeitig geht es in der Tabelle um enorm wichtige Punkte. Beide Teams sind im unteren Drittel und nur durch einen Punkt getrennt, wobei Acosta auch ein Spiel weniger absolviert hat. „Turner hat halt die Möglichkeit, uns tabellarisch zu überholen. Wir haben die Möglichkeit, Turner ein Stück weit auch auf Distanz zu halten,“ so Sievert. Allerdings sieht er den Gegner im Vorteil – zumindest auf dem Papier: „Turner geht gerade im Heimspiel auch schon als Favorit in das Spiel rein.“ Zumal die Heimstatistik bisher besagt, dass die Freien Turner daheim noch unbesiegt sind (drei Siege, vier Remis). Hingegen hat BSC Acosta in der Ferne bisher nur einen Dreier gesammelt.

Sievert sieht bei den Freien Turnern eine große individuelle und spielerische Qualität, die sich tabellarisch bislang nur unzureichend widerspiegelt. „Meiner Meinung nach der Gegner oder der Verein, der am drastischsten unterperformt aktuell,“ erklärt er mit Blick auf viele unglückliche Punkteteilungen. Die Leistung brachten die Freien Turner unter anderem im Stadtpokal gegen Eintracht Braunschweig U23 auf den Platz. Ansonsten ist das Team von Julian Runzer seit drei Spielen ohne Sieg. Dennoch geht Acosta voller Wille ins Derby: „Wir wollen das Derby gewinnen. Wir wollen die drei Punkte holen.“

Auch Turner-Trainer Julian Runzer rechnet mit einem intensiven Duell: „Das Derby ist natürlich immer ein sehr, sehr heißes Spiel – und genau das erwarten wir auch diesmal.“ Die enge Situation im Tabellenmittelfeld verstärkt den Druck zusätzlich, was den Spielverlauf jedoch kaum vorhersagbar macht: „Alles liegt eng beieinander und trotzdem haben solche Spiele bekanntlich ihre ganz eigenen Geschichten und die Tabelle im Vorfeld wenig Aussagekraft.“ Im Hinspiel konnte sein Team ein klares 4:0 feiern.

Runzer weiß jedoch, was für sein Team auf dem Spiel steht: „Gerade deshalb wollen wir es unbedingt so gestalten, dass wir am Ende mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen.“

Stand jetzt sieht es so aus, als würde das Spiel angepfiffen werden und am Samstag einige Zuschauer anlocken, wenn dann um 14.00 Uhr angepfiffen wird.