Ligavorschau
Parkderby am Freitag, Spitzenspiel in Kästorf, Aufsteiger in Sülbeck

Kann Göttingen 05 den nächsten Kantersieg holen?

Nachdem einige Teams der Landesliga Braunschweig bereits unter der Woche im Pokal unterwegs waren, geht es bereits am morgigen Freitag mit dem zweiten Spieltag weiter. Das Parkderby findet in Braunschweig statt. Weiter geht es am Sonntag mit sechs packenden Partien.

Heute, 19:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
19:00

Am Freitag um 19.00 Uhr kommt es zum brisanten Parkderby in Braunschweig. Der BSC Acosta empfängt die Freien Turner. In der vergangenen Saison konnte BSC das Heimspiel gewinnen und auch bei den Freien Turnern punkten. Auch im Pokal kam Acosta gegen den Goslarer SC durch einen sehenswerten Freistosstreffer weiter. Derby pur

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
14:00

Zwar gab es seit drei Spielen keinen Northeim-Sieg gegen Vahdet und zwei Mal ging man als Verlierer vom Feld, doch auf heimischen Platz ist die Eintracht seit Ewigkeiten ungeschlagen gegen Vahdet. Beide Teams wollen am Sonntag um 14.00 Uhr den ersten Dreier einfahren.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
15:00

Auch die SVG Göttingen und der Aufsteiger RW Volkmarode wollen am Sonntag den ersten Sieg einfahren. Beide Teams starteten mit einem Remis in die Saison und wollen jetzt einen Dreier folgen lassen. Beide Teams sind sich noch gänzlich unbekannt und der Ausgang ist nicht vorhersehbar.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
15:00

Seit dem Aufstieg vom Bovender SV in die Landesliga, ist das Team von Yannick Broscheit gegen den SV Lengede noch ungeschlagen. Drei Mal ging der BSV sogar als Sieger vom Feld. Unter der Woche zog Bovenden nach Elfmeterschießen gegen den SV Rotenberg in die nächste Runde des Bezirkspokals. Wie kräftezehrend dies für das athletische Team war, zeigt sich am Sonntag.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
15:00

Kästorf und Bleckenstedt treffen sich zum Spitzenspiel am Sonntag. Von den vergangenen vier Ligaduellen gewann Bleckenstedt zwei, zwei endeten Remis. Lediglich das Pokalduell im April dieses Jahres konnte Kästorf nach Elfmeterschießen für sich entscheiden. Ein Spitzenspiel, denn beide Teams zählen zum Favoritenkreis der Landesliga.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
15:00

Zum Aufsteigerduell treffen sich der MTV Gifhorn und Sülbeck/Immensen. Während Gifhorn am ersten Spieltag furios gegen Kästorf das Derby gewann, musste Sülbeck/Immensen sich klar Göttingen 05 geschlagen geben.

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
15:30

5:0 am ersten Spieltag, 4:0 im Pokal gegen Nörten-Hardenberg. Göttingen 05 zeigt sich in super Frühform und will beim nächsten Aufsteiger direkt dran anknüpfen. Germania Wolfenbüttel verlor das erste Spiel in Fallersleben und will jetzt in die Saison starten.

