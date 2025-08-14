Parkderby am Freitag, Spitzenspiel in Kästorf, Aufsteiger in Sülbeck

Auch die SVG Göttingen und der Aufsteiger RW Volkmarode wollen am Sonntag den ersten Sieg einfahren. Beide Teams starteten mit einem Remis in die Saison und wollen jetzt einen Dreier folgen lassen. Beide Teams sind sich noch gänzlich unbekannt und der Ausgang ist nicht vorhersehbar.

Seit dem Aufstieg vom Bovender SV in die Landesliga, ist das Team von Yannick Broscheit gegen den SV Lengede noch ungeschlagen. Drei Mal ging der BSV sogar als Sieger vom Feld. Unter der Woche zog Bovenden nach Elfmeterschießen gegen den SV Rotenberg in die nächste Runde des Bezirkspokals. Wie kräftezehrend dies für das athletische Team war, zeigt sich am Sonntag.