Parkderby am Freitag, Spitzenspiel in Kästorf, Aufsteiger in Sülbeck

Nachdem einige Teams der Landesliga Braunschweig bereits unter der Woche im Pokal unterwegs waren, geht es bereits am morgigen Freitag mit dem zweiten Spieltag weiter. Das Parkderby findet in Braunschweig statt. Weiter geht es am Sonntag mit sechs packenden Partien.
Am Freitag um 19.00 Uhr kommt es zum brisanten Parkderby in Braunschweig. Der BSC Acosta empfängt die Freien Turner. In der vergangenen Saison konnte BSC das Heimspiel gewinnen und auch bei den Freien Turnern punkten. Auch im Pokal kam Acosta gegen den Goslarer SC durch einen sehenswerten Freistosstreffer weiter. Derby pur
Zwar gab es seit drei Spielen keinen Northeim-Sieg gegen Vahdet und zwei Mal ging man als Verlierer vom Feld, doch auf heimischen Platz ist die Eintracht seit Ewigkeiten ungeschlagen gegen Vahdet. Beide Teams wollen am Sonntag um 14.00 Uhr den ersten Dreier einfahren.
Auch die SVG Göttingen und der Aufsteiger RW Volkmarode wollen am Sonntag den ersten Sieg einfahren. Beide Teams starteten mit einem Remis in die Saison und wollen jetzt einen Dreier folgen lassen. Beide Teams sind sich noch gänzlich unbekannt und der Ausgang ist nicht vorhersehbar.
Seit dem Aufstieg vom Bovender SV in die Landesliga, ist das Team von Yannick Broscheit gegen den SV Lengede noch ungeschlagen. Drei Mal ging der BSV sogar als Sieger vom Feld. Unter der Woche zog Bovenden nach Elfmeterschießen gegen den SV Rotenberg in die nächste Runde des Bezirkspokals. Wie kräftezehrend dies für das athletische Team war, zeigt sich am Sonntag.
Kästorf und Bleckenstedt treffen sich zum Spitzenspiel am Sonntag. Von den vergangenen vier Ligaduellen gewann Bleckenstedt zwei, zwei endeten Remis. Lediglich das Pokalduell im April dieses Jahres konnte Kästorf nach Elfmeterschießen für sich entscheiden. Ein Spitzenspiel, denn beide Teams zählen zum Favoritenkreis der Landesliga.
Zum Aufsteigerduell treffen sich der MTV Gifhorn und Sülbeck/Immensen. Während Gifhorn am ersten Spieltag furios gegen Kästorf das Derby gewann, musste Sülbeck/Immensen sich klar Göttingen 05 geschlagen geben.
5:0 am ersten Spieltag, 4:0 im Pokal gegen Nörten-Hardenberg. Göttingen 05 zeigt sich in super Frühform und will beim nächsten Aufsteiger direkt dran anknüpfen. Germania Wolfenbüttel verlor das erste Spiel in Fallersleben und will jetzt in die Saison starten.