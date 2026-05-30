Paris SG krönt sich im Elfmeter-Krimi zum Champions-League-Sieger

– Foto: Timo Scharer, André N&u

Die Londoner erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 5. Spielminute brachte Kai Havertz die mitgereisten Arsenal-Fans zum Toben, als er eine Unachtsamkeit in der Pariser Hintermannschaft eiskalt ausnutzte und zur frühen 1:0-Führung für die Engländer traf. Arsenal kontrollierte in der Folge die erste Halbzeit, versäumte es jedoch, die Führung auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel kam Paris mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Die Bemühungen wurden in der 64. Minute belohnt: Nach einem Foul im Strafraum entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Ousmane Dembélé übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich.

Abnutzungskampf in der Verlängerung

Da in der regulären Spielzeit keine weiteren Treffer fielen, ging die Partie in die Verlängerung. Hier war beiden Teams der enorme Kräfteverschleiß der langen Saison anzumerken. Die Intensität blieb hoch, was sich auch in den Verwarnungen widerspiegelte: Bei Arsenal sahen unter anderem Bukayo Saka und Declan Rice Gelb, auf Pariser Seite wurden João Neves und Nuno Mendes verwarnt. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:1 nach 120 Minuten.