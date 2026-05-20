Paris bleibt bis 2028 – Mazur verlässt den BSV

Der BSV Rehden hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommenden Jahre getroffen: Javier Jiménez Paris hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Während der Angreifer künftig weiter das Offensivspiel prägen soll, verabschieden sich die Schwarz-Weißen gleichzeitig von Oleksii Mazur.
Der BSV Rehden setzt in der Offensive weiter auf Kontinuität. Javier Jiménez Paris bleibt dem Oberligisten langfristig erhalten und unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Der 25-Jährige trägt damit auch in den kommenden Jahren das schwarz-weiße Trikot in den Waldsportstätten.
Der 17-fache Nationalspieler Arubas war im Januar 2025 von der TSG Neustrelitz nach Rehden gewechselt und entwickelte sich insbesondere in der Rückrunde zunehmend zu einer wichtigen Offensivkraft. In bislang 29 Oberligaspielen erzielte Paris vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.
BSV-Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht in der Vertragsverlängerung ein wichtiges Signal für die Zukunft des Vereins und macht dies in einem Statement auf der offiziellen Homepage des BSV Rehden.
„Wir freuen uns, dass wir mit Paris verlängern konnten. Gerade in der Rückrunde dieser Saison hat er bewiesen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist“, erklärte Röhrbein. Gleichzeitig machte der Sportdirektor deutlich, dass weiteres Entwicklungspotenzial vorhanden sei: „Natürlich wird ein Stürmer immer auch an Toren und Vorlagen gemessen – diese Quote müssen wir gemeinsam noch verbessern, das weiß auch Paris. Aber sein gesamtes Auftreten und sein Spielstil sind enorm wichtig für unser Spiel.“
Auch Paris selbst blickt mit großer Vorfreude auf die kommenden Jahre beim BSV.
„Dieser Verein ist für mich wie ein Zuhause“, sagte der Angreifer auf der Vereinshomepage. „Ich bin dankbar, weiterhin hier zu sein und freue mich sehr auf die neue Saison. Ich bin bereit und motiviert, wieder alles zu geben.“
Neben der erfreulichen Personalie um Paris steht beim BSV allerdings auch ein Abgang fest. Oleksii Mazur wird den Verein nach drei Spielzeiten verlassen. Eine Einigung über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages kam zwischen beiden Seiten nicht zustande.
Der Ukrainer war im Sommer 2023 vom SV Falke Steinfeld nach Rehden gewechselt und absolvierte insgesamt 78 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen. Dabei gelangen ihm neun Torvorlagen.
Der Verein verabschiedete sich mit Dankesworten von dem Offensivspieler und wünschte ihm „für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“.