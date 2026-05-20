Paris bleibt bis 2028 – Mazur verlässt den BSV Rehden bindet den arubaischen Nationalspieler langfristig von red · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

Der BSV Rehden hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommenden Jahre getroffen: Javier Jiménez Paris hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Während der Angreifer künftig weiter das Offensivspiel prägen soll, verabschieden sich die Schwarz-Weißen gleichzeitig von Oleksii Mazur.

Der BSV Rehden setzt in der Offensive weiter auf Kontinuität. Javier Jiménez Paris bleibt dem Oberligisten langfristig erhalten und unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Der 25-Jährige trägt damit auch in den kommenden Jahren das schwarz-weiße Trikot in den Waldsportstätten. Der 17-fache Nationalspieler Arubas war im Januar 2025 von der TSG Neustrelitz nach Rehden gewechselt und entwickelte sich insbesondere in der Rückrunde zunehmend zu einer wichtigen Offensivkraft. In bislang 29 Oberligaspielen erzielte Paris vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Röhrbein hebt Bedeutung für das Offensivspiel hervor BSV-Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht in der Vertragsverlängerung ein wichtiges Signal für die Zukunft des Vereins und macht dies in einem Statement auf der offiziellen Homepage des BSV Rehden. „Wir freuen uns, dass wir mit Paris verlängern konnten. Gerade in der Rückrunde dieser Saison hat er bewiesen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist“, erklärte Röhrbein. Gleichzeitig machte der Sportdirektor deutlich, dass weiteres Entwicklungspotenzial vorhanden sei: „Natürlich wird ein Stürmer immer auch an Toren und Vorlagen gemessen – diese Quote müssen wir gemeinsam noch verbessern, das weiß auch Paris. Aber sein gesamtes Auftreten und sein Spielstil sind enorm wichtig für unser Spiel.“