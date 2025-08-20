Parey führt SG Anderlingen/Byhusen zum Sieg gegen Geestland

Die SG Anderlingen/Byhusen bleibt in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West auf Erfolgskurs und gewann beim FC Geestland mit 3:1.

Von Beginn an bestimmte die SG das Spielgeschehen und ging früh durch Jonna Marie Parey in Führung. Nach dem Ausgleich durch Christin Görse in der 33. Minute hätten die Gäste zur Pause bereits höher führen können. „Wir hatten das Spiel zu fast jeder Zeit trotz guter Gegenwehr im Griff. Schon zur Halbzeit hätten wir deutlicher führen müssen, unsere Chancen haben wir aber leider liegen lassen“, erklärte Trainerin Chiara Hess.

Nach dem Seitenwechsel schlug die SG konsequenter zu. Erneut Parey sowie kurz darauf Marit Postels stellten mit einem Doppelschlag die Weichen auf Auswärtssieg. „In der zweiten Halbzeit wollten wir unbedingt unsere verpassten Tore nachholen, dieses ist uns dann auch gelungen. Der Sieg war dann zum Ende hin nicht mehr gefährdet“, so Hess.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel und nun 9:1 Toren steht Anderlingen/Byhusen an der Tabellenspitze.