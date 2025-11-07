Parallelen zwischen Gau-Odernheim und Bayern München

Gau-Odernheim. Bundesliga, Nations League, Klub-WM, Mini-Sommerpause. Schon drei Wochen nach dem Ende der Hitzeschlachten in den USA bat Trainer Vincent Kompany die Fußballer des FC Bayern wieder ins Training, kürzte die Vorbereitung auf ein Minimum ein. Die Münchner Fans durften einen holprigen Saisonstart sowie Probleme bei Kondition und Eingespieltheit befürchten. Stattdessen: Spitzen-Laufwerte, Rekord-Siegesserie, zur Krönung das hochintensive 2:1 bei Champions-League-Sieger Paris.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Denkt der Fußball an sich Vorbereitungen falsch? Beim TSV Gau-Odernheim hatten sie jedenfalls ähnliche Befürchtungen. Schon zehn Tage nach dem entscheidenden Aufstiegsspiel bat Trainer Florian Diel zur leicht verkürzten Oberliga-Vorbereitung. Da blieb, wie die Spieler erzählen, gar keine Zeit, um Kondition zu verlieren. Der Aufsteiger marschiert, gewann drei seiner ersten vier Spiele, baute auch nie wirklich ab und ist nun, als Siebter, hinter den Top-Teams „Best of the Rest“, wie Diel sagt. Samstag (15 Uhr) geht es zum genauso gut gestarteten, saarländischen Mitaufsteiger Hertha Wiesbach.
„Ich glaube, dass die Köpfe eigentlich drei, vier Wochen brauchen, um frei zu werden“, sagt Diel, „bisher habe ich die kurze Pause nicht als Nachteil für uns betrachtet, aber gerade fühlt es sich so an, dass die Pause gerne kommen darf. Man wird mental müde.“ Seit Mitte Januar rennt der TSV quasi ungebrochen dem Oberliga-Traum nach und lässt ihn nun wahr werden. Das beflügelt. Im Sommer gab es individuell abgestufte Laufpläne für Stammspieler, die noch viel Fitness konserviert hatten, Rekonvaleszenten und Neuzugänge. Erst nach zwei Wochen wurde einheitlich athletisch gearbeitet.
So etwas ist bei Profis natürlich üblich. Es gibt Faktoren, die die starken Formkurven in München und am Petersberg begünstigen. Derselbe Trainer, dieselbe, mit großer Überzeugung gelebte Spielidee. Euphorie durch Aufstieg beziehungsweise Siegesserie. Eine nur dosierte Veränderung des Kaders mit bruchlos integrierten Neuzugängen. Rotation, die viele Spieler wettbewerbsfit hält. Eine innere Gier, die den Schweinehund vertreibt. Unter solchen Bedingungen sind offenbar auch Mini-Pausen zu verkraften. Generalisieren will Diel diesen Befund nicht.
Bislang sind die Spieler weder mental noch körperlich in das befürchtete Loch gefallen. David Hofmann und Konstantin Breiden bezahlten ihren aufopferungsvollen Einsatz in den Aufstiegsspielen mit Verletzungsrückschlägen. Der folgende Engpass in der Abwehr mag zu Überbelastung und Urfan Nasserys Verletzung geführt haben, doch das ist Spekulation. Diel hätte sich einen weniger engen Spielplan gewünscht, indem man den Pokal, wie in Rhein- und Saarland, entzerrt. Die fünfte Englische Woche steht bevor, Mittwoch (19.30 Uhr) im Viertelfinale in Kandel. In der Rest-Rückrunde folgen, samt Halbfinale, maximal zwei.
Ein weiterer Monat Fußball liegt noch vor dem TSV, dann geht es in die Winterpause. Das letzte Spiel in Engers ist am 6. Dezember, Vorbereitungsbeginn nach zwei Wochen mit Laufplänen der 27. Januar. Also sieben Wochen Pause statt anderthalb. „Im Januar fangen wir quasi von vorne an“, sagt Diel, „das war schon vorigen Winter die Herausforderung und ist schwierig zu steuern. Ich fände es schöner, wenn die Pausen besser über Sommer und Winter verteilt werden.“ Oder auch den Winter durchtrainieren? Auf keinen Fall, sagt Diel.