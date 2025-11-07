Parallelen zwischen Gau-Odernheim und Bayern München

„Ich glaube, dass die Köpfe eigentlich drei, vier Wochen brauchen, um frei zu werden“, sagt Diel, „bisher habe ich die kurze Pause nicht als Nachteil für uns betrachtet, aber gerade fühlt es sich so an, dass die Pause gerne kommen darf. Man wird mental müde.“ Seit Mitte Januar rennt der TSV quasi ungebrochen dem Oberliga-Traum nach und lässt ihn nun wahr werden. Das beflügelt. Im Sommer gab es individuell abgestufte Laufpläne für Stammspieler, die noch viel Fitness konserviert hatten, Rekonvaleszenten und Neuzugänge. Erst nach zwei Wochen wurde einheitlich athletisch gearbeitet.

So etwas ist bei Profis natürlich üblich. Es gibt Faktoren, die die starken Formkurven in München und am Petersberg begünstigen. Derselbe Trainer, dieselbe, mit großer Überzeugung gelebte Spielidee. Euphorie durch Aufstieg beziehungsweise Siegesserie. Eine nur dosierte Veränderung des Kaders mit bruchlos integrierten Neuzugängen. Rotation, die viele Spieler wettbewerbsfit hält. Eine innere Gier, die den Schweinehund vertreibt. Unter solchen Bedingungen sind offenbar auch Mini-Pausen zu verkraften. Generalisieren will Diel diesen Befund nicht.

Samstag in Wiesbach, Mittwoch im Pokal in Kandel

Bislang sind die Spieler weder mental noch körperlich in das befürchtete Loch gefallen. David Hofmann und Konstantin Breiden bezahlten ihren aufopferungsvollen Einsatz in den Aufstiegsspielen mit Verletzungsrückschlägen. Der folgende Engpass in der Abwehr mag zu Überbelastung und Urfan Nasserys Verletzung geführt haben, doch das ist Spekulation. Diel hätte sich einen weniger engen Spielplan gewünscht, indem man den Pokal, wie in Rhein- und Saarland, entzerrt. Die fünfte Englische Woche steht bevor, Mittwoch (19.30 Uhr) im Viertelfinale in Kandel. In der Rest-Rückrunde folgen, samt Halbfinale, maximal zwei.