Paradiso: "Wir müssen eine Siegermentalität entwickeln"

In der Saison 2022/23 stieg der SC Fortuna Bonn in die Landesliga auf. Es folgte ein hart erkämpfter und ein souveräner Klassenerhalt. In der aktuellen Spielzeit steht der SC allerdings mit dem Rücken zur Wand - mit nur sieben Punkten steht die Fortuna am Tabellenende. In der Rückrunde will Dario Paradiso daher alles mit seinem Team versuchen, um doch noch den Verbleib in der Liga feiern zu können. Der Cheftrainer sprach über die Hinserie und blickte auf die kommenden Aufgaben.
"Natürlich sind wir alle mit dem ersten Saisonabschnitt, vor allem ergebnistechnisch, enttäuscht", sagte Paradiso mit Blick auf die Hinserie. Seine Mannschaft feierte nur drei Siege - allerdings wurde ein Erfolg davon durch den Rückzug des SV Eintracht Hohkeppel II aberkannt. Hinzu kommt ein Remis und ganze elf Niederlagen. Darunter auch deutliche Pleiten wie zum Beispiel ein 0:5 gegen den SC Rheinbach.
Doch der Übungsleiter bleibt weiterhin positiv im Hinblick auf den Klassenerhalt: "Die Vorbereitung und Anfangsphase haben gezeigt, dass wir eine starke fußballerische Mannschaft sind - ergebnistechnisch hat das auch ganz gut gepasst, bis dann halt die Rückschläge kamen mit den vielen Verletzten und wir halt nicht mit der jungen Mannschaft aus dieser negativen Spirale rauskamen." Aus den ersten beiden Saisonpartien holte die Fortuna vier ihrer sieben Punkte und feierte somit einen gelungenen Beginn. Es folgten daraufhin jedoch sechs Niederlagen bis zum zweiten Dreier der Spielzeit.
Hoffnung im Verein kann allerdings weiterhin bestehen, denn es sind nur sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Dafür muss sich jedoch in der Rückrunde etwas ändern. "Wir müssen mehr Punkte holen. Wir müssen abgeklärter und reifer werden. Wir haben uns oft den Schneid abkaufen lassen, vor allem immer in der ersten Halbzeit. Wir brauchen mehr Kontinuität über die volle Distanz, wir müssen eine Siegermentalität entwickeln und den absoluten Willen haben", verriet der Übungsleiter.
Mit 30 Gegentreffern stellte der SC die viertschwächste Defensive der Liga. Das große Problem ist hingegen die Offensive der Bonner. Das Tabellenschlusslicht stellte mit lediglich zehn Treffern die harmloseste Offensive der Liga. Paradiso nannte die Ursachen dafür: "Es gab viele Gründe. Wir hatten viele Ausfälle, vor allem erfahrene Stammspieler. Dadurch mussten wir in vielen Spielen mit acht bis neun 19-Jährigen oder 20-Jährigen in der Startformation starten. Du merkst, dass die Erfahrung fehlt. Im letzten Drittel haben wir immer wieder falsche Entscheidungen getroffen und dadurch weniger Torchancen kreiert." Weiter führte der Chefcoach aus: "Wir waren nicht effektiv genug. Im Großen und Ganzen hat mir die Entschlossenheit vor dem Tor gefehlt."
Um das Ziel des Klassenerhalts zu verwirklichen wurde die Bonner Vereinsführung auf dem Spielermarkt aktiv. Kordian Sicinski, Jan Olzem, Rami Jemili und Moriba Keita sollen die Mannschaft ab der Rückserie unterstützen. Sicinski agierte in zwei Landesliga-Partien für den FC Blau-Weiß Friesdorf, während Olzem ein altbekannter Akteur ist, der schon in der Jugend der Fortuna aktiv war und sich nach seiner Zeit beim Ligakonkurrenten FV Bonn-Endenich für eine Rückkehr entschieden hat. Jemili und Keita sollen in der Rückrunde zudem für mehr Torgefahr sorgen. "Dann haben wir noch die Langzeitverletzten, die zurück kommen. Unser Kapitän (Alexander) Goepfert, (Carlos) De La Cruz und (Justin) Landwehr. Das sind für uns auch Neuzugänge", erzählte Paradiso. Verlassen haben den Landesligisten zudem Maat Menes Elong, Tomoya Kitazawa, Maximilian Kuster, Eron Breznica und Iliyias-Leon Murach.
Mit den Verpflichtungen und den Rückkehrern wollen die Bonner der Mission des Klassenerhalts nachgehen. "Wir wollen eine gute Vorbereitung spielen, mehr Tore schießen, eine absolute Siegermentalität entwickeln und in der Lage sein, eine realistische Chance zu haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir wissen alle, dass es keine einfache Aufgabe wird, aber es wird eine machbare sein und wir arbeiten dran", sagte der Cheftrainer abschließend.
Sechs Punkte Rückstand sind es auf Platz 13: Paradiso geht mit seinem Team in die Rückserie und will durch eine sportliche Entwicklung den Klassenerhalt realisieren.