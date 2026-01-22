Paradiso hat viel Arbeit vor sich – Foto: Boris Hempel

Paradiso: "Wir müssen eine Siegermentalität entwickeln" Der SC Fortuna Bonn hat eine schwere Hinrunde hinter sich. Mit nur sieben Zählern steht der Landesligist auf dem letzten Platz. Mit sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer steht somit noch eine Menge Arbeit für die Mannschaft von Trainer Dario Paradiso an.

In der Saison 2022/23 stieg der SC Fortuna Bonn in die Landesliga auf. Es folgte ein hart erkämpfter und ein souveräner Klassenerhalt. In der aktuellen Spielzeit steht der SC allerdings mit dem Rücken zur Wand - mit nur sieben Punkten steht die Fortuna am Tabellenende. In der Rückrunde will Dario Paradiso daher alles mit seinem Team versuchen, um doch noch den Verbleib in der Liga feiern zu können. Der Cheftrainer sprach über die Hinserie und blickte auf die kommenden Aufgaben.

Verletzungspech und Niederlagenserien "Natürlich sind wir alle mit dem ersten Saisonabschnitt, vor allem ergebnistechnisch, enttäuscht", sagte Paradiso mit Blick auf die Hinserie. Seine Mannschaft feierte nur drei Siege - allerdings wurde ein Erfolg davon durch den Rückzug des SV Eintracht Hohkeppel II aberkannt. Hinzu kommt ein Remis und ganze elf Niederlagen. Darunter auch deutliche Pleiten wie zum Beispiel ein 0:5 gegen den SC Rheinbach. Doch der Übungsleiter bleibt weiterhin positiv im Hinblick auf den Klassenerhalt: "Die Vorbereitung und Anfangsphase haben gezeigt, dass wir eine starke fußballerische Mannschaft sind - ergebnistechnisch hat das auch ganz gut gepasst, bis dann halt die Rückschläge kamen mit den vielen Verletzten und wir halt nicht mit der jungen Mannschaft aus dieser negativen Spirale rauskamen." Aus den ersten beiden Saisonpartien holte die Fortuna vier ihrer sieben Punkte und feierte somit einen gelungenen Beginn. Es folgten daraufhin jedoch sechs Niederlagen bis zum zweiten Dreier der Spielzeit.

Offensiv zu harmlos Hoffnung im Verein kann allerdings weiterhin bestehen, denn es sind nur sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Dafür muss sich jedoch in der Rückrunde etwas ändern. "Wir müssen mehr Punkte holen. Wir müssen abgeklärter und reifer werden. Wir haben uns oft den Schneid abkaufen lassen, vor allem immer in der ersten Halbzeit. Wir brauchen mehr Kontinuität über die volle Distanz, wir müssen eine Siegermentalität entwickeln und den absoluten Willen haben", verriet der Übungsleiter. Mit 30 Gegentreffern stellte der SC die viertschwächste Defensive der Liga. Das große Problem ist hingegen die Offensive der Bonner. Das Tabellenschlusslicht stellte mit lediglich zehn Treffern die harmloseste Offensive der Liga. Paradiso nannte die Ursachen dafür: "Es gab viele Gründe. Wir hatten viele Ausfälle, vor allem erfahrene Stammspieler. Dadurch mussten wir in vielen Spielen mit acht bis neun 19-Jährigen oder 20-Jährigen in der Startformation starten. Du merkst, dass die Erfahrung fehlt. Im letzten Drittel haben wir immer wieder falsche Entscheidungen getroffen und dadurch weniger Torchancen kreiert." Weiter führte der Chefcoach aus: "Wir waren nicht effektiv genug. Im Großen und Ganzen hat mir die Entschlossenheit vor dem Tor gefehlt."