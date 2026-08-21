Paradiso startet mit ambitionierter Viktoria in die neue Saison Trainer Dario Paradiso zeigt sich nach dem großen Umbruch von seiner Mannschaft begeistert und sieht Birkesdorf für eine starke Saison gerüstet. von Niklas Lohrer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ayhan Gündüz

Bei Viktoria Birkesdorf hat im Sommer ein neues Kapitel begonnen. Nach Rang neun in der vergangenen Saison und zuvor zwei fünften Plätzen wurde die Mannschaft nicht nur personell deutlich verändert, sondern auch auf der Trainerposition neu aufgestellt. Dario Paradiso, der in der vergangenen Spielzeit über weite Teile der Saison den späteren Landesliga-Absteiger Fortuna Bonn trainierte, steht nun an der Seitenlinie der Viktoria.

Die Erwartungen an Birkesdorf sind hoch. Nicht wenige Trainer der Konkurrenz zählen die Mannschaft aufgrund ihrer Neuzugänge sogar zum engsten Favoritenkreis in der Bezirksliga. Paradiso selbst will sich von einer klaren Aufstiegsansage allerdings nicht treiben lassen. Mit der bisherigen Vorbereitung ist der neue Trainer dennoch mehr als zufrieden. „Wir sind jetzt in der fünften Woche der Vorbereitung und mein Zwischenfazit fällt extrem positiv aus“, sagt Paradiso. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Einstellung seiner Mannschaft. „Es geht dabei nicht nur um die hohe fußballerische Qualität auf dem Platz. Die Jungs sind auch abseits des Platzes bereits zu einer echten Einheit zusammengewachsen“, erklärt der Trainer. Genau diese Geschlossenheit könne im Laufe einer langen Saison den entscheidenden Unterschied ausmachen. „Die Arbeit mit dem Team macht enorm viel Spaß" Auch auf dem Trainingsplatz stimmen die Eindrücke. Paradiso berichtet von einer hohen Intensität und einer Mannschaft, die bereit ist, in jeder Einheit an ihre Grenzen zu gehen. „Die Arbeit mit dem Team macht enorm viel Spaß, weil alle in jeder Einheit ans Limit gehen. Wir haben eine unheimliche Energie und Intensität auf dem Platz“, sagt er.

Zusätzlich seien sowohl die Ergebnisse als auch die Auftritte in den bisherigen Spielen positiv. Besonders angetan ist Paradiso davon, wie schnell seine Spieler die Vorstellungen des neuen Trainerteams aufnehmen. „Die Jungs nehmen die Vorgaben des Trainerteams extrem schnell auf und setzen sie eins zu eins um. Vor dieser Haltung und der schnellen Auffassungsgabe habe ich großen Respekt.“ Elf Abgänge, zehn Neuzugänge Dabei war im Sommer zunächst einiges an Arbeit notwendig. Insgesamt elf Spieler verließen den Verein, während zehn Neuzugänge nach Birkesdorf kamen. Von einem kleinen Umbruch kann damit kaum die Rede sein. Die Verantwortung für die Kaderplanung lag vor allem beim sportlichen Leiter Willy Kirschbaum. Paradiso findet für dessen Arbeit deutliche Worte. „Man muss klar sagen: Er hat da hervorragende Arbeit geleistet“, betont der Trainer. Die Zusammensetzung des neuen Kaders passe sowohl sportlich als auch menschlich. „Die Mischung in der Mannschaft stimmt und die neuen Jungs haben sich menschlich wie sportlich vom ersten Tag an super integriert.“ Das dürfte ein Grund dafür sein, warum Birkesdorf von vielen Konkurrenten deutlich stärker eingeschätzt wird als der neunte Tabellenplatz aus der vergangenen Saison zunächst vermuten lässt.