Paradiso: "Ich wurde direkt sehr gut aufgenommen"

Drei Jahre lang stand Idris Dogan für den SC Fortuna Bonn an der Seitenlinie und erreichte mit seiner Mannschaft in der Saison 2022/23 den Aufstieg in die Landesliga. In der vergangenen Spielzeit, zeitgleich seine letzte beim Landesligisten, landete sein Team auf dem neunten Platz. Zur kommenden Spieljahr übernimmt Dario Paradiso den Verein. Der neue Chefcoach sprach über seine erste Vorbereitung beim Klub und über das kommende Jahr.

Paradiso kommt von der SG Türkischer SV Düren, mit der er in der vergangenen Saison einen soliden neunten Rang in der Bezirksliga sicherte. Nun versucht er sein Glück beim Landesligisten aus Bonn. Es ist allerdings nicht seine erste Trainerstation in der sechshöchsten Spielklasse Deutschlands, denn der 45-Jährige trainierte schon den TSC Euskirchen.

Nach vielen Stationen als Übungsleiter in den vergangenen Jahren hofft Paradiso nun auf eine gute Zeit bei seinem neuen Verein. Der Start war nicht nur sportlich gesehen erfolgreich. "Ich wurde direkt sehr gut aufgenommen. Ich habe sehr nette Leute kennengelernt und weiß auch sehr zu schätzen, dass der Verein, Fortuna Bonn, sehr gut geführt ist, sehr seriös und professionell. Die haben ganz viele Ehrenamtler, die mit ganz viel Leidenschaft den Verein gut aufgestellt haben und gesund vor allem", erzählte der Chefcoach. Weiter führte er aus: "Alle Verantwortlichen haben uns sofort unterstützt, auch mein Trainerteam, somit ist uns das Integrieren leicht gefallen."

Über seine ersten Trainingswochen mit den Bonnern sagte der Cheftrainer: "Insgesamt können wir ein positives Fazit ziehen, da die Spieler gut mitmachen und auch mit einer hohen Intensität arbeiten. Ebenso haben wir uns in einigen Spielen sehr gut präsentiert, was die Spielauflage betrifft, was die Disziplin auf dem Platz und außerhalb des Platzes betrifft." Seine Mannschaft konnte beispielsweise einen klaren 7:0-Erfolg gegen den Bezirksligisten 1.FC Niederkassel einfahren. Doch es läuft nicht alles wie geplant bei der Fortuna. "Was etwas unzufriedenstellend ist, ist dass wir auch viele Urlauber haben. Hab aber auch da mit meinen Trainerkollegen gesprochen. Das hat gefühlt fast jede Mannschaft, dass Viele lange im Urlaub sind. Aber ansonsten sind wir wirklich sehr zufrieden", erklärte der Cheftrainer.

Erfolgreiche Planung des Kaders

Doch nicht nur auf dem Trainingsplatz war Paradiso mit seinem Team fleißig. Er und die Verantwortlichen des SC arbeiteten aktiv am neuen Team. "Die Kaderplanung verlief sehr gut und intensiv. Ich war permanent im Austausch mit Jörg Henkel, unserem sportlichen Leiter. Wir haben Gespräche mit potenziellen Neuzugängen geführt und mit der eigenen Mannschaft. Am Ende des Tages sind wir sehr zufrieden mit der Kaderplanung", verriet der 45-Jährige. Er ergänzte: "Wir haben junge, hungrige Spieler aus der eigenen Jugend hochgezogen, sechs Stück insgesamt. Zwei von außerhalb, die aus der U-19 kommen. Zusätzlich auch erfahrene Spieler dazu bekommen, wie einen Dastit Bulliqi, Armand Tirchi und Justin Landwehr. Da sind wir wirklich gut aufgestellt." Bei den ganzen Überlegungen rund um neue Spieler verfolgten Henkel und Paradiso ein ganz bestimmtest Ziel. "Wir wollten bewusst einen tiefen Kader haben und ich finde schon, dass wir, für unsere Möglichkeiten, uns da auch verstärkt haben und auf allen Positionen gut aufgestellt haben", äußerte der Übungsleiter.

Mit Akteuren, wie Adrian Engels (13 Scorer im vergangenen Jahr) verlor der SC wichtige Teile des Teams. Allerdings schafften es Henkel und Paradiso den Kader mit Spielern, wie Tirchi, oder auch Landwehr zu verstärken. "Wir erhoffen uns natürlich dadurch eine Verbesserung des Kaders, einen Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Von den Neuzugängen erwarte ich, dass sie dazu beitragen, dass die Mannschaft sofort wächst und auch reift und dass die Erfahrung von den erfahrenen Spieler auch weitergegeben wird", sagte der Chefcoach.

Spaß am Fußball haben

Im vergangenen Jahr sicherte sich die Fortuna einen soliden neunten Platz. Neu-Trainer Paradiso sprach über die Mission in der kommenden Spielzeit: "Das Saisonziel ist die letzte Saison so gut wie möglich zu bestätigen. Platz Neun war schon eine Hausnummer, auch wenn die Tabelle sehr eng war. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich diese 40 Punkte einsammeln und natürlich ist Fußball ein Ergebnissport." Er erklärte weiter: "Wir wollen klar die jungen Spieler fördern, weiterentwickeln, aber wichtig ist natürlich, auch für die Weiterentwicklung, Ergebnisse zu erzielen und auch da so schnell wie möglich, wie gesagt 40 Punkte holen und dann den Klassenerhalt sichern."

Neben diesem übergeordneten Saisonziel verfolgt der Übungsleiter auch eigene Ambitionen mit seinem Team. "Das Allerwichtigste, dass wir gesund bleiben, dass wir alle eine verletzungsfreie Saison haben und ja dann im Fußball ganz wichtig, muss man Spaß haben. Dass wir natürlich seriös und professionell arbeiten, das ist ja Leistungsfußball, aber wir dürfen nie vergessen, dass Fußball in erster Linie auch Spaß machen soll", betonte der Chefcoach.

Paradiso wird nach der starken und intensiven Vorbereitung dann in der kommenden Spielzeit die Mannschaft von außen leiten. Ob er die gesteckten Ziele schlussendlich erreichen wird, wird sich mit der Zeit herausstellen.