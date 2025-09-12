Pappas vor Topspiel gegen Goch: "Unbedingt die Null halten"

Der Gast aus Goch stieg in der letzten Saison mehr als souverän in die Landesliga auf. Am Ende hatte die Viktoria als Meister stolze 14 Punkte Vorsprung auf den Zweiten, VfL Tönisberg, und auch der Start in die neue Spielklasse kann bisher als gelungen bezeichnet werden. Bereits im ersten Saisonspiel siegte das Team um Trainer Kevin Wolze im Auswärtsspiel bei den SF Hamborn 07 mit 1:0, dem man einen 2:1 Heimsieg gegen Oberligaabsteiger Niederwenigern folgen ließ. Nach einem 0:0 bei Werden-Heidhausen, gab es dann am vergangenen Sonntag gegen den Mülheimer FC mit einem 4:1 Sieg erneut die volle Punkteausbeute. Unser kommender Gegner verfügt über eine erfahrene und spielstarke Mannschaft, die dem jungen Krayer Team sicher alles abverlangen wird.

Jedoch kann die Krayer Mannschaft um den Siegtorschützen der vergangenen Woche, Semih Köse, mit breiter Brust in das Sonntagspiel gehen, denn man zeigte in allen bisher absolvierten Saisonspielen immer vollen Einsatz, Kampf- und Spielstärke sowie absoluten Willen. Dies wird gegen Viktoria Goch erneut abzurufen sein, möchte der SVK doch die drei Punkte auf heimischem Geläuf verteidigen.

Trainer Dimitrios Pappas: „Uns erwartet ein echtes Topspiel. Beide Mannschaften stehen aktuell mit der gleichen Punktzahl da, beide haben bislang nur wenige Gegentore zugelassen. Unser Gegner ist sehr erfahren, sie spielen äußerst kompakt, sind stark im Umschaltspiel und verfügen über gefährliche Standardsituationen. Darauf müssen wir vorbereitet sein, hellwach und hochkonzentriert. Für uns wird es entscheidend sein, unser eigenes Spiel durchzusetzen. Wir wollen mutig auftreten, stabil verteidigen und unbedingt die Null halten. Gleichzeitig wollen wir natürlich die drei Punkte bei uns behalten. Es ist zwar noch früh in der Saison, aber solche Spiele zeigen schon, welche Teams oben mitmischen können. Wir freuen uns auf ein intensives Duell, in dem beide Mannschaften mit großem Selbstbewusstsein aufeinandertreffen.“