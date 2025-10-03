Archivbild

Papenburgs U23 feiert Fußballabend unter Flutlicht

Flutlicht an, Hauptplatz voll mit immerhin 50 Zuschauern und von der ersten Minute an war klar: Das hier wird kein gemütlicher Herbstkick. Schon nach drei Minuten brachte Vitus Plate die Papenburger Reserve in Führung, nachdem David Schwennen den Ball so passgenau vorgelegt hatte, dass man meinen konnte, er hätte Lineal und Wasserwaage benutzt. Schwennen hatte sichtbar Gefallen gefunden und legte in der 16. Minute gleich selbst nach. Vorlage Janis Grote, Abschluss trocken, 2:0. Acht Minuten später durfte dann Jerome Hensen ran: Pass von Lennart Albers, Abschluss aus dem Lehrbuch, 3:0 nach nicht einmal einer halben Stunde.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause und eigentlich hätte die Partie da schon entschieden sein können. Papenburg stand defensiv stabil, Haren fand kaum Mittel, während die Gastgeber vorne immer wieder gefährlich kombinierten. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild. Papenburg kontrollierte, Haren blieb fair, aber ungefährlich. In der 77. Minute belohnte sich Mathis Sürken mit dem 4:0, nach Vorarbeit von Ben Lünsmann. Kurz darauf setzte Plate den Schlusspunkt: Luca Schreier spielte zu, Plate verwandelte zum 5:0-Endstand. Fünf Tore, kein Gegentor, gute Stimmung auf den Rängen - Papenburg II zeigte sich an diesem Abend in Torlaune. Und wer sein IKEA-Regal schon einmal falsch zusammengeschraubt hat, konnte sehen, wie es richtig geht: hinten fest, vorne spielerisch. Zwei Siege in Folge, die Serie läuft. __________ Haselünne spaziert zum 6:2 - Haren reicht ein kurzes Strohfeuer nicht

Manchmal reicht ein Strohfeuer, um den Gegner ins Schwitzen zu bringen. Doch im Fall von TuS Haren blieb es genau das: kurz, heiß und sofort wieder erloschen. Am Ende jubelte der Haselünner SV verdient über ein sattes 6:2. Den Liveticker bediente übrigens Dennis Hagen, und allein das war schon Unterhaltung genug. Bereits in der 7. Minute ließ Benedikt Hölzen den ersten Knall los, begünstigt durch einen Stockfehler im Harener Aufbau. Maurice Gerdelmann legte noch vor der Pause nach (45.+2) - 0:2 und ein Halbzeitfazit, das so trocken war wie der Haselünner Spielstil: „verdient“. Doch dann, oh Wunder: Haren entdeckte das Toreschießen. Tom Wilmink verwandelte eine Ecke direkt (59.), Mirco Husmann legte zwei Minuten später nach, plötzlich 2:2, plötzlich Lärm am Brookdeich. Aber eben nur kurz. Haselünne reagierte wie jemand, der sein Bierglas umgestoßen hat: schnell und ohne Diskussion. Zweimal Leo Döbber (69., 78.), noch einmal Hölzen (83.) und in der Nachspielzeit Hendrik Lüllmann (90.+3) stellten die Verhältnisse wieder her. Zwischendurch klopfte Haren zwar immer wieder an, aber Keeper Möhlenkamp hatte mehr Spaß am Fliegen als am Nachsehen. Am Ende stand ein 6:2, das in den Notizen von Dennis den passenden Kommentar bekam: „Fünf gute Minuten reichen Haren nicht für Punkte.“ Mehr Analyse braucht’s eigentlich nicht. __________ Papenburg II - erst Chaos, dann Kino

