Papenburg verstärkt sich mit Luca Kaput von Kickers Emden

Aus der U19 des BSV Kickers Emden wird Luca Kaput nach Papenburg wechseln. Kaput schaffte 2024 mit Emden den Aufstieg in die Niedersachsenliga. Dort steht Kaput mit Emden aktuell mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell stehen die Kickers auf dem neunten Platz, drei Punkte hinter Platz sechs und haben noch zwei Spiele übrig.

Eine wichtige Stütze war in der gesamten Saison dabei Luca Kaput. Er stand bisher in 16 Partien auf dem Feld und verpasste keine Minute. Dabei schoss der Neu-Papenburger vier Tore. Am kommenden Samstag steht ein ganz wichtiges Spiel gegen den 1. SC Göttingen 05 an, der aktuell drei Punkte Vorsprung hat.