Papenburg verpasst späten Lucky Punch - Mühlen bleibt cool Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems BW Papenburg GW Mühlen

Sonntag, kurz nach Mittag. Die Sonne steht über dem Platz, die Jackenkragen sind hochgeschlagen, und am Grill zischt’s schon vor dem Anpfiff. Am Ende teilen sich SC BW Papenburg und GW Mühlen nach 90 intensiven Minuten die Punkte - 2:2, leistungsgerecht und trotzdem irgendwie unbefriedigend. Gestern, 14:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg BW Papenburg SV Grün-Weiß Mühlen GW Mühlen 2 2 Abpfiff

90’+8: Noch einmal hebt sich die Stimmung. Antoni flankt von rechts präzise in die Mitte, Eucken steigt hoch - frei, mit Anlauf, der ganze Platz hält den Atem an. Doch der Ball rauscht knapp über die Latte. Die letzte Chance, vorbei. Dabei hatte Papenburg gut angefangen. Wilko Docter traf in der 38. Minute im Fallen zum 1:0, kein Kunstwerk, aber effektiv. Benjamin Willenbrink glich kurz vor der Pause per Kopf aus (44.), und Peter Sieve drehte das Spiel in der 78. Minute nach einem unglücklichen Ausrutscher in der Papenburger Abwehr.

Doch der Spitzenreiter schlug zurück: Paul Marx traf in der Nachspielzeit (90’+3), ein Schuss mit etwas Glück, aber viel Willen. Und plötzlich war wieder alles offen. Nur der späte Sieg blieb aus. Mühlen verteidigte clever, nahm Zeit von der Uhr, Papenburg drückte, fand aber keine Lücke mehr. So blieb’s beim 2:2, ein Spiel, das keiner verlieren wollte und keiner richtig gewann. Papenburg bleibt Tabellenführer, Mühlen und Garrel sitzen zwei Punkte dahinter. Die Sonne stand da schon tief, als die Zuschauer den Platz verließen. Und irgendwo zwischen Bratwurstduft und kaltem Wind hörte man: „Hätte auch schlimmer laufen können.“